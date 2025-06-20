"Тольяттиазот" установил арт-объект на набережной Тольятти

"Тольяттиазот" установил арт-объект "Признание в любви" на набережной Комсомольского района Тольятти. На торжественном открытии присутствовали руководители городской администрации и представители ТОАЗа.

Арт-объект представляет собой пятиметровую комфортабельную скамью с декором в виде большого сердца с надписью "Я люблю Тольятти". Местом установки стала популярная локация для отдыха гостей и жителей города — нижний уровень набережной, в непосредственной близости к Волге.

Почетное право открыть объект и перерезать красную ленту предоставили заместителю главы администрации городского округа Тольятти, главе Комсомольского района Михаилу Абросимову и сотрудникам "Тольяттиазота" — двум парам, чья история любви началась на предприятии.

Чета Мельниковых — водитель автобуса цеха № 20 Владимир Иванович и инженер-технолог производственно-технической службы Татьяна Петровна — представители одной из 114 трудовых династий, которые работают на ТОАЗе около 40 лет. Символичную эстафету крепких и уважительных отношений они передали слесарю КИПиА на производстве карбамида, лидеру баскетбольной команды "Тольяттиазот" Вячеславу Молоствову и лаборанту химического анализа, активистке совета молодежи компании Алене Агабабян. Сейчас пара готовится официально зарегистрировать свои отношения.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Признаваться в любви можно бесконечно — к родному городу, коллегам, друзьям, близким. Это чувство делает нас добрее, внимательнее и заботливее, поэтому неслучайно дизайн проекта получил такой романтический облик. Мы надеемся, что "Признание в любви" ТОАЗа станет местом для первых свиданий и теплых дружественных встреч, а также новой фотозоной для молодоженов. Пусть созерцание живописных видов Волги еще раз напомнит, что мы живем и работаем в необыкновенно красивом, а главное, любимом городе".