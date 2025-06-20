"Тольяттиазот" установил арт-объект на набережной Тольятти

"Тольяттиазот" установил арт-объект "Признание в любви" на набережной Комсомольского района Тольятти. На торжественном открытии присутствовали руководители городской администрации и представители ТОАЗа.
Арт-объект представляет собой пятиметровую комфортабельную скамью с декором в виде большого сердца с надписью "Я люблю Тольятти". Местом установки стала популярная локация для отдыха гостей и жителей города — нижний уровень набережной, в непосредственной близости к Волге.
Почетное право открыть объект и перерезать красную ленту предоставили заместителю главы администрации городского округа Тольятти, главе Комсомольского района Михаилу Абросимову и сотрудникам "Тольяттиазота" — двум парам, чья история любви началась на предприятии.
Чета Мельниковых — водитель автобуса цеха № 20 Владимир Иванович и инженер-технолог производственно-технической службы Татьяна Петровна — представители одной из 114 трудовых династий, которые работают на ТОАЗе около 40 лет. Символичную эстафету крепких и уважительных отношений они передали слесарю КИПиА на производстве карбамида, лидеру баскетбольной команды "Тольяттиазот" Вячеславу Молоствову и лаборанту химического анализа, активистке совета молодежи компании Алене Агабабян. Сейчас пара готовится официально зарегистрировать свои отношения.
Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":
"Признаваться в любви можно бесконечно — к родному городу, коллегам, друзьям, близким. Это чувство делает нас добрее, внимательнее и заботливее, поэтому неслучайно дизайн проекта получил такой романтический облик. Мы надеемся, что "Признание в любви" ТОАЗа станет местом для первых свиданий и теплых дружественных встреч, а также новой фотозоной для молодоженов. Пусть созерцание живописных видов Волги еще раз напомнит, что мы живем и работаем в необыкновенно красивом, а главное, любимом городе".
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...