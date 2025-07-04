В Тольятти пройдёт очередной этап ремонта теплосетей от ТЭЦ ВАЗа

Специалисты "Т Плюс" проведут ремонт тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа. В связи с этим с 7 по 13 июля будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и предприятий Автозаводского района в кварталах № 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, МедГородок, ПромКомЗона и Молодежно-жилищный комплекс.
В ходе ремонта энергетики проверят тепловые сети на прочность повышенным давлением холодной воды. Это позволит выявить скрытые дефекты, тем самым снизить риск ограничений тепла в зимний период. Данное мероприятие проводится ежегодно в межотопительный период и является самым эффективным способом диагностики технического состояния труб.
Энергетики "Т Плюс" обращают внимание горожан на важность соблюдения правил безопасности вблизи энергетических объектов:
— не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;
— ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;
— разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.
После устранения выявленных повреждений теплоэнергетики совместно с обслуживающими организациями восстановят горячее водоснабжение для клиентов.
Обо всех обнаруженных дефектах или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в "Тепловую справочную службу" (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!