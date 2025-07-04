В Тольятти пройдёт очередной этап ремонта теплосетей от ТЭЦ ВАЗа

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Специалисты "Т Плюс" проведут ремонт тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа. В связи с этим с 7 по 13 июля будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и предприятий Автозаводского района в кварталах № 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, МедГородок, ПромКомЗона и Молодежно-жилищный комплекс.