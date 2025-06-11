В Сызрани хотят построить аллею к Первой ГЭС Поволжья

Сызрань подала заявку на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс - часть нацпроекта "Инфраструктура для жизни". На этот раз обновить планируют смотровую площадку и аллею, ведущую к Первой ГЭС Поволжья.

Аллея к Первой ГЭС Поволжья - одно из самых высоких мест в Сызрани, откуда видны сызранский кремль и монастырь, сызранское урочище. Место популярно у жителей: здесь устраивают фотосессии, приезжают на пикники.

Проект благоустройства - продолжение реализации стратегии развития Сызрани "Город на слиянии Пяти Рек". Ранее обновили Кремлевскую и Монастырскую набережные, набережную реки Крымза. В 2025 г. пройдет реновация центрального городского пляжа.

Концепция проекта благоустройства аллеи прошла обсуждение с жителями. По инициативе молодежи проектировщики разработали уникальные арт-объекты. При обсуждении удалось учесть разногласия респондентов, часть из которых хотела видеть пространство как торжественное, монументальное, подходящее для проведения массовых мероприятий, а часть - как камерное, подходящее для пикников и тихого отдыха.

Проект предусматривает полноценную парадную площадь с амфитеатром, аркой для выездной регистрации свадеб и системой приподнятых клумб со скамейками. Вторая часть - роща из крупных деревьев, где будут зоны отдыха, прогулочные аллеи, площадки с арт-объектами, детская и спортивная зоны, беседки.

Сейчас на месте аллеи дикорастущие насаждения, которые закрывают красивые виды, нет пешеходных дорожек. А на самом выгодном месте с прекрасным обзором размещается площадка для сбора ТБО.

Проект обеспечит условия для отдыха жителей и гостей города, развитие сферы услуг и создание коммерческих объектов. Также проект направлен на увеличение туристического потока для посещения самой ГЭС.