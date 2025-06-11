В Сызрани хотят построить аллею к Первой ГЭС Поволжья

Сызрань подала заявку на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс - часть нацпроекта "Инфраструктура для жизни". На этот раз обновить планируют смотровую площадку и аллею, ведущую к Первой ГЭС Поволжья.
Аллея к Первой ГЭС Поволжья - одно из самых высоких мест в Сызрани, откуда видны сызранский кремль и монастырь, сызранское урочище. Место популярно у жителей: здесь устраивают фотосессии, приезжают на пикники.
Проект благоустройства - продолжение реализации стратегии развития Сызрани "Город на слиянии Пяти Рек". Ранее обновили Кремлевскую и Монастырскую набережные, набережную реки Крымза. В 2025 г. пройдет реновация центрального городского пляжа.
Концепция проекта благоустройства аллеи прошла обсуждение с жителями. По инициативе молодежи проектировщики разработали уникальные арт-объекты. При обсуждении удалось учесть разногласия респондентов, часть из которых хотела видеть пространство как торжественное, монументальное, подходящее для проведения массовых мероприятий, а часть - как камерное, подходящее для пикников и тихого отдыха.
Проект предусматривает полноценную парадную площадь с амфитеатром, аркой для выездной регистрации свадеб и системой приподнятых клумб со скамейками. Вторая часть - роща из крупных деревьев, где будут зоны отдыха, прогулочные аллеи, площадки с арт-объектами, детская и спортивная зоны, беседки.
Сейчас на месте аллеи дикорастущие насаждения, которые закрывают красивые виды, нет пешеходных дорожек. А на самом выгодном месте с прекрасным обзором размещается площадка для сбора ТБО.
Проект обеспечит условия для отдыха жителей и гостей города, развитие сферы услуг и создание коммерческих объектов. Также проект направлен на увеличение туристического потока для посещения самой ГЭС.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!