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ЖКХ и благоустройство Общество

Сотрудники Самарской ГРЭС отмечены отраслевыми наградами

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Шесть сотрудников Самарской ГРЭС (Самарский филиал "Т Плюс") удостоены наград за большой вклад в обеспечение качественного и надеёжного теплоснабжения областной столицы. Торжественное вручение состоялось в канун 125-летия старейшей электростанции Поволжья. Почетными гостями на мероприятии стали глава г.о. Самара Иван Носков, заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Петр Токмак и председатель комитета по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской губернской думы Владимир Субботин.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Благодарность от Минэнерго РФ получили мастер по ремонту оборудования Антон Алексеев, аппаратчик по приготовлению химреагентов Валерия Грибацкова и слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов Александр Стародубцев.

Еще трое сотрудников "Т Плюс" отмечены Благодарностью министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. Наград удостоились инженер котлотурбинного цеха Идрис Ихсанов, начальник смены Центральной отопительной котельной Дмитрий Безлапов и заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Андрей Селезнев. Кроме того, главному специалисту Производственно-технического отдела Владимиру Медведеву и старшему машинисту котельного оборудования Сергею Белякову присуждены звания Заслуженного работника ПАО "Т Плюс". А Благодарность генерального директора ПАО "Т Плюс" была вручена аппаратчику химводоочистки Людмиле Гребешковой и электрослесарю по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций Юрию Панихину.

"Благодаря работе коллектива Самарской ГРЭС в домах города тепло, есть горячая вода и электричество, а значит, от каждого сотрудника зависит комфорт сотен тысяч самарцев от мала до велика. Коллектив ГРЭС за 125 лет добился высоких результатов в целенаправленной работе по повышению надежности и качества предоставления услуг. Поздравляю коллектив станции с юбилеем, желаю профессиональных успехов, а компании "Т Плюс" - процветания и развития", - сказал глава города Самара Иван Носков.

"Когда в 1900 году вводилась в строй Самарская ГРЭС, мало кто мог себе представить, какой вклад эта скромная по мощности электростанция внесет в развитие города. Именно Самарской ГРЭС мы должны быть благодарны за первое централизованное электрическое освещение улиц, за первую теплотрассу, первый трамвай и кинотеатр. Вместе со всей страной коллектив станции ковал победу в Великой Отечественной войне и обеспечивал развитие промышленности в послевоенный период. Сегодня Самарская ГРЭС остается незаменимым источником тепла для центральной части города, обеспечивая горячей водой и отоплением свыше 1600 жилых домов, социальных объектов и правительственных зданий", - отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

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Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

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