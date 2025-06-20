Сотрудники Самарской ГРЭС отмечены отраслевыми наградами

Шесть сотрудников Самарской ГРЭС (Самарский филиал "Т Плюс") удостоены наград за большой вклад в обеспечение качественного и надеёжного теплоснабжения областной столицы. Торжественное вручение состоялось в канун 125-летия старейшей электростанции Поволжья. Почетными гостями на мероприятии стали глава г.о. Самара Иван Носков, заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Петр Токмак и председатель комитета по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской губернской думы Владимир Субботин.

Благодарность от Минэнерго РФ получили мастер по ремонту оборудования Антон Алексеев, аппаратчик по приготовлению химреагентов Валерия Грибацкова и слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов Александр Стародубцев.

Еще трое сотрудников "Т Плюс" отмечены Благодарностью министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. Наград удостоились инженер котлотурбинного цеха Идрис Ихсанов, начальник смены Центральной отопительной котельной Дмитрий Безлапов и заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Андрей Селезнев. Кроме того, главному специалисту Производственно-технического отдела Владимиру Медведеву и старшему машинисту котельного оборудования Сергею Белякову присуждены звания Заслуженного работника ПАО "Т Плюс". А Благодарность генерального директора ПАО "Т Плюс" была вручена аппаратчику химводоочистки Людмиле Гребешковой и электрослесарю по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций Юрию Панихину.

"Благодаря работе коллектива Самарской ГРЭС в домах города тепло, есть горячая вода и электричество, а значит, от каждого сотрудника зависит комфорт сотен тысяч самарцев от мала до велика. Коллектив ГРЭС за 125 лет добился высоких результатов в целенаправленной работе по повышению надежности и качества предоставления услуг. Поздравляю коллектив станции с юбилеем, желаю профессиональных успехов, а компании "Т Плюс" - процветания и развития", - сказал глава города Самара Иван Носков.

"Когда в 1900 году вводилась в строй Самарская ГРЭС, мало кто мог себе представить, какой вклад эта скромная по мощности электростанция внесет в развитие города. Именно Самарской ГРЭС мы должны быть благодарны за первое централизованное электрическое освещение улиц, за первую теплотрассу, первый трамвай и кинотеатр. Вместе со всей страной коллектив станции ковал победу в Великой Отечественной войне и обеспечивал развитие промышленности в послевоенный период. Сегодня Самарская ГРЭС остается незаменимым источником тепла для центральной части города, обеспечивая горячей водой и отоплением свыше 1600 жилых домов, социальных объектов и правительственных зданий", - отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.