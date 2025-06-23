Фонтан "Царевна-Лебедь" в Самаре запустили в тестовом режиме

В течение 10 дней фонтан "Царевна-Лебедь" в парке 50-летия Октября в Самаре будет работать в тестовом режиме, за это время специалисты настроят все системы фонтана и устранят возможные неисправности.
"Фонтан "Царевна-Лебедь" считается одним из самых красивых и высоких в Самаре. Благодаря запуску весной новой скважины, из которой водоем продолжает заполняться водой, 15-метровую композицию фонтана обрамляют не только декоративные белоснежные лебеди, но и водяные струи. В день вода прибывает примерно на 3 сантиметра, вместе со специалистами прогнозируем, что уже через месяц она поднимется до нужной отметки. Приглашаю всех горожан в парк — любуйтесь нашим красивым фонтаном, с удовольствием отдыхайте у воды", — сказал директор МАУ "Парки Самары" Константин Уланов.
Перед тестовым пуском фонтана была проведена ревизия фонтана и первичные пусконаладочные работы. Проверены двигатели, насосы, пультовое оборудование в насосной, светодиодное оснащение, очищено 47 форсунок.
"Вот уже неделю в нашем озере живут рыбы — более 300 карпов, белых амуров и толстолобиков. Следим за тем, как они приживаются, а они помогают нам избавляться от водной растительности и восстанавливать биосистему", — добавил Константин Уланов.
При успешном завершении тестирования фонтан переведут на постоянный режим — с 9:00 до 22:00. По вечерам на фонтане будет работать подсветка.
Фонтан "Царевна-Лебедь" был открыт в 1985 году в честь 25-летия завода "Металлург". В дальнейшем для развития парковой инфраструктуры на озере в парке им.50-летия Октября планируется возобновить пункт проката катамаранов и лодок.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!