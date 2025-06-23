Фонтан "Царевна-Лебедь" в Самаре запустили в тестовом режиме

В течение 10 дней фонтан "Царевна-Лебедь" в парке 50-летия Октября в Самаре будет работать в тестовом режиме, за это время специалисты настроят все системы фонтана и устранят возможные неисправности.

"Фонтан "Царевна-Лебедь" считается одним из самых красивых и высоких в Самаре. Благодаря запуску весной новой скважины, из которой водоем продолжает заполняться водой, 15-метровую композицию фонтана обрамляют не только декоративные белоснежные лебеди, но и водяные струи. В день вода прибывает примерно на 3 сантиметра, вместе со специалистами прогнозируем, что уже через месяц она поднимется до нужной отметки. Приглашаю всех горожан в парк — любуйтесь нашим красивым фонтаном, с удовольствием отдыхайте у воды", — сказал директор МАУ "Парки Самары" Константин Уланов.

Перед тестовым пуском фонтана была проведена ревизия фонтана и первичные пусконаладочные работы. Проверены двигатели, насосы, пультовое оборудование в насосной, светодиодное оснащение, очищено 47 форсунок.

"Вот уже неделю в нашем озере живут рыбы — более 300 карпов, белых амуров и толстолобиков. Следим за тем, как они приживаются, а они помогают нам избавляться от водной растительности и восстанавливать биосистему", — добавил Константин Уланов.

При успешном завершении тестирования фонтан переведут на постоянный режим — с 9:00 до 22:00. По вечерам на фонтане будет работать подсветка.

Фонтан "Царевна-Лебедь" был открыт в 1985 году в честь 25-летия завода "Металлург". В дальнейшем для развития парковой инфраструктуры на озере в парке им.50-летия Октября планируется возобновить пункт проката катамаранов и лодок.