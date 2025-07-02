Активисты навели порядок на Балаковской и Партизанской

Валерия Пыхтина и партия "Новые люди" провели масштабный субботник в Советском районе.

Вчера и сегодня волонтеры центра "Самара в праве" под руководством Валерии Пыхтиной совместно с активистами партии "Новые люди" организовали комплексную уборку дворовых территорий на Балаковской, №№ 12а, 18, 18а, 20, 22 и на Партизанской, 177 в Советском районе.

В ходе субботника волонтеры отремонтировали детские качели и скамейки, провели спил аварийных веток с привлечением спецтехники, выкосили траву вокруг общежития и убрали мусор со спортивных и детских площадок, вывезли растительные отходы.

Особое внимание уделили благоустройству проездов - дорожки почистили с помощью спецтехники и дворников, а проезд за домом 18а прочистили от мусора и многолетнего слоя грязи. Чуть ранее команда Валерии Пыхтиной провела ямочный ремонт проезда у дома на ул. Партизанская, 179.

Сегодня активисты завершили начатое: промыли дороги и привели в порядок контейнерную площадку.

По словам Валерии Пыхтиной, качественное выполнение работ стало возможным благодаря привлечению специализированной техники, участию волонтеров и активистов, а также активному участию местных жителей.

"Настоящий взрослый подход к решению городских проблем - это конкретные дела, а не громкие обещания и красивые проекты", - прокомментировала лидер центра "Самара в праве". Валерия Пыхтина и партия "Новые люди" провели масштабный субботник в Советском районе.

Вчера и сегодня волонтеры центра "Самара в праве" под руководством Валерии Пыхтиной совместно с активистами партии "Новые люди" организовали комплексную уборку дворовых территорий на Балаковской, №№ 12а, 18, 18а, 20, 22 и на Партизанской, 177 в Советском районе.

В ходе субботника волонтеры отремонтировали детские качели и скамейки, провели спил аварийных веток с привлечением спецтехники, выкосили траву вокруг общежития и убрали мусор со спортивных и детских площадок, вывезли растительные отходы.

Особое внимание уделили благоустройству проездов - дорожки почистили с помощью спецтехники и дворников, а проезд за домом 18А прочистили от мусора и многолетнего слоя грязи. Чуть ранее команда Валерии Пыхтиной провела ямочный ремонт проезда у дома Партизанская, 179.

Сегодня активисты завершили начатое: промыли дороги и привели в порядок контейнерную площадку.

По словам Валерии Пыхтиной, качественное выполнение работ стало возможным благодаря привлечению специализированной техники, участию волонтеров и активистов, а также активному участию местных жителей.

"Настоящий взрослый подход к решению городских проблем - это конкретные дела, а не громкие обещания и красивые проекты", - прокомментировал лидер центра "Самара в праве".