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ЖКХ и благоустройство Общество

Активисты навели порядок на Балаковской и Партизанской

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Валерия Пыхтина и партия "Новые люди" провели масштабный субботник в Советском районе.

Фото: предоставлено автором

Вчера и сегодня волонтеры центра "Самара в праве" под руководством Валерии Пыхтиной совместно с активистами партии "Новые люди" организовали комплексную уборку дворовых территорий на Балаковской, №№ 12а, 18, 18а, 20, 22 и на Партизанской, 177 в Советском районе.

В ходе субботника волонтеры отремонтировали детские качели и скамейки, провели спил аварийных веток с привлечением спецтехники, выкосили траву вокруг общежития и убрали мусор со спортивных и детских площадок, вывезли растительные отходы.

Особое внимание уделили благоустройству проездов - дорожки почистили с помощью спецтехники и дворников, а проезд за домом 18а прочистили от мусора и многолетнего слоя грязи. Чуть ранее команда Валерии Пыхтиной провела ямочный ремонт проезда у дома на ул. Партизанская, 179.

Сегодня активисты завершили начатое: промыли дороги и привели в порядок контейнерную площадку.

По словам Валерии Пыхтиной, качественное выполнение работ стало возможным благодаря привлечению специализированной техники, участию волонтеров и активистов, а также активному участию местных жителей.

"Настоящий взрослый подход к решению городских проблем - это конкретные дела, а не громкие обещания и красивые проекты", - прокомментировала лидер центра "Самара в праве". Валерия Пыхтина и партия "Новые люди" провели масштабный субботник в Советском районе.

Вчера и сегодня волонтеры центра "Самара в праве" под руководством Валерии Пыхтиной совместно с активистами партии "Новые люди" организовали комплексную уборку дворовых территорий на Балаковской, №№ 12а, 18, 18а, 20, 22 и на Партизанской, 177 в Советском районе.

В ходе субботника волонтеры отремонтировали детские качели и скамейки, провели спил аварийных веток с привлечением спецтехники, выкосили траву вокруг общежития и убрали мусор со спортивных и детских площадок, вывезли растительные отходы.

Особое внимание уделили благоустройству проездов - дорожки почистили с помощью спецтехники и дворников, а проезд за домом 18А прочистили от мусора и многолетнего слоя грязи. Чуть ранее команда Валерии Пыхтиной провела ямочный ремонт проезда у дома Партизанская, 179.

Сегодня активисты завершили начатое: промыли дороги и привели в порядок контейнерную площадку.

По словам Валерии Пыхтиной, качественное выполнение работ стало возможным благодаря привлечению специализированной техники, участию волонтеров и активистов, а также активному участию местных жителей.

"Настоящий взрослый подход к решению городских проблем - это конкретные дела, а не громкие обещания и красивые проекты", - прокомментировал лидер центра "Самара в праве".

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

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