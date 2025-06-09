В Самаре и Тольятти энергетики планируют очередной этап подготовки теплосетей к зиме

Сотрудники "Т Плюс" выполнят плановый ремонт тепловых сетей в Тольятти и Самаре. Данные работы проводятся в рамках подготовки городов к предстоящей зиме и направлены на повышение надёжности теплоснабжения потребителей.
Так, с 16 по 22 июня теплоэнергетики отремонтируют теплосети от ТЭЦ ВАЗа, в связи с чем будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и предприятий Автозаводского района в кварталах № 3б, 7 (частично), 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, Детский городок.
С 18 июня по 1 июля плановый ремонт ожидают тепловые сети от Самарской ГРЭС, в результате чего будет отсутствовать горячая вода у потребителей в границах следующих улиц: Буянова, Полевая, пр-т Ленина, Осипенко, Волжский пр-т, М. Горького, Кутякова, Куйбышева, Комсомольская, Молодогвардейская, Пионерская, Самарская, Венцека, Красноармейская, Ленинская, Рабочая, Арцыбушевская, Ульяновская.
В ходе планового ремонта энергетики проверят надёжность тепловых сетей повышенным давлением холодной воды. Гидравлические испытания являются обязательным этапом подготовки городского теплосетевого хозяйства к очередному отопительному сезону.
Энергетики "Т Плюс" призывают горожан в период ремонта и опрессовки коммуникаций соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов:
— не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;
— ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;
— разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.
После устранения выявленных повреждений теплотехники вместе с обслуживающими организациями восстановят горячее водоснабжение.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!