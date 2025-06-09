16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Для Сызрани рассчитали предельный тариф на отопление В Самаре будут перемещать машины, мешающие вывозу мусора Администрации Самары запретили дальше тянуть со строительством ливневки в Зубчаниновке В Самаре начали ремонтировать проезды и тротуары к социальным объектам Инспекторы "ЭнергосбыТ Плюс" выявили более 1000 многоквартирных домов с низкой готовностью к предстоящей зиме

ЖКХ и благоустройство Общество

Для Сызрани рассчитали предельный тариф на отопление

СЫЗРАНЬ. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Департамент ценового и тарифного регулирования (ДЦТР) Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым устанавливается предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в Сызрани на 2025 год.

Приказ вступит в силу с 1 июля. В соответствии с ним определен предельный уровень цены на "тепло" в ценовой зоне теплоснабжения для 5 организаций:

№ п/п

Наименование единой
 теплоснабжающей организации*

Номер системы теплоснабжения

Предельный уровень цены
 на тепловую энергию (мощность)
 с 01.07.2025 по 31.12.2025

руб./Гкал
 (без НДС)

руб./Гкал
 (с НДС)

1

ПАО «Т Плюс» 

51, 54

2955,99

3547,19

2

ООО «Энергетик»

1 - 7, 9, 10, 14 - 20, 22, 25 - 32, 34, 37 - 42, 44, 47, 48, 50, 52, 53, 55 - 58, 64 - 69, 72, 74

3352,80

4023,36

3

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

35

4377,01

5252,41

4

Филиал «ОАО РЖД»

11

3093,84

3712,61

12

3077,61

3693,13

73

3078,42

3694,10

5

АО «Самаранефтепродукт»

45

2820,21

3384,25

 * Наименование единой теплоснабжающей организации указывается справочно

В январе 2025 г. стало известно, что Сызрань переходит на модель альтернативной котельной.
В группе "Т Плюс" сообщили, что решением правительства РФ Сызрань была отнесена к ценовой зоне теплоснабжения.

"Теперь за качество и надежность теплоснабжения горожан и промышленных предприятий Сызрани будет отвечать единая теплоснабжающая организация (ЕТО). Также новая модель рынка тепла благодаря регулированию цен по методу альтернативной котельной позволяет планировать долгосрочные инвестиции в обновление системы теплоснабжения", — поясняли тогда в компании.

Ранее на новую модель в Самарской области перешли Самара, Новокуйбышевск и Тольятти.

Метод альткотельной предусматривает переход от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установке только предельного (максимального) уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. При этом предельная цена определяется не исходя из затрат поставщиков, а исходя из стоимости поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника "тепла", работающего на основе лучших доступных технологий (цена "альтернативной котельной").

Напомним, в ноябре 2024 г. ДЦТР утвердил предельный уровень цен на тепловую энергию в Самаре на 2025 год. Индексация произойдет с 1 июля 2025 года. Предельный тариф для ПАО "Т Плюс", которое обслуживает большую часть домов Самары, увеличат с 3528,71 до 4958,15 руб. за 1 Гкал. Аналогичные расценки планируются еще для нескольких компаний.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6