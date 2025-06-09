Для Сызрани рассчитали предельный тариф на отопление

Департамент ценового и тарифного регулирования (ДЦТР) Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым устанавливается предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в Сызрани на 2025 год.
Приказ вступит в силу с 1 июля. В соответствии с ним определен предельный уровень цены на "тепло" в ценовой зоне теплоснабжения для 5 организаций:
|
№ п/п
|
Наименование единой
|
Номер системы теплоснабжения
|
Предельный уровень цены
|
руб./Гкал
|
руб./Гкал
|
1
|
ПАО «Т Плюс»
|
51, 54
|
2955,99
|
3547,19
|
2
|
ООО «Энергетик»
|
1 - 7, 9, 10, 14 - 20, 22, 25 - 32, 34, 37 - 42, 44, 47, 48, 50, 52, 53, 55 - 58, 64 - 69, 72, 74
|
3352,80
|
4023,36
|
3
|
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
|
35
|
4377,01
|
5252,41
|
4
|
Филиал «ОАО РЖД»
|
11
|
3093,84
|
3712,61
|
12
|
3077,61
|
3693,13
|
73
|
3078,42
|
3694,10
|
5
|
АО «Самаранефтепродукт»
|
45
|
2820,21
|
3384,25
* Наименование единой теплоснабжающей организации указывается справочно
В январе 2025 г. стало известно, что Сызрань переходит на модель альтернативной котельной.
В группе "Т Плюс" сообщили, что решением правительства РФ Сызрань была отнесена к ценовой зоне теплоснабжения.
"Теперь за качество и надежность теплоснабжения горожан и промышленных предприятий Сызрани будет отвечать единая теплоснабжающая организация (ЕТО). Также новая модель рынка тепла благодаря регулированию цен по методу альтернативной котельной позволяет планировать долгосрочные инвестиции в обновление системы теплоснабжения", — поясняли тогда в компании.
Ранее на новую модель в Самарской области перешли Самара, Новокуйбышевск и Тольятти.
Напомним, в ноябре 2024 г. ДЦТР утвердил предельный уровень цен на тепловую энергию в Самаре на 2025 год. Индексация произойдет с 1 июля 2025 года. Предельный тариф для ПАО "Т Плюс", которое обслуживает большую часть домов Самары, увеличат с 3528,71 до 4958,15 руб. за 1 Гкал. Аналогичные расценки планируются еще для нескольких компаний.
Метод альткотельной предусматривает переход от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установке только предельного (максимального) уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. При этом предельная цена определяется не исходя из затрат поставщиков, а исходя из стоимости поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника "тепла", работающего на основе лучших доступных технологий (цена "альтернативной котельной").