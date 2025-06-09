Для Сызрани рассчитали предельный тариф на отопление

Департамент ценового и тарифного регулирования (ДЦТР) Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым устанавливается предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в Сызрани на 2025 год.

Приказ вступит в силу с 1 июля. В соответствии с ним определен предельный уровень цены на "тепло" в ценовой зоне теплоснабжения для 5 организаций:

№ п/п Наименование единой

теплоснабжающей организации* Номер системы теплоснабжения Предельный уровень цены

на тепловую энергию (мощность)

с 01.07.2025 по 31.12.2025 руб./Гкал

(без НДС) руб./Гкал

(с НДС) 1 ПАО «Т Плюс» 51, 54 2955,99 3547,19 2 ООО «Энергетик» 1 - 7, 9, 10, 14 - 20, 22, 25 - 32, 34, 37 - 42, 44, 47, 48, 50, 52, 53, 55 - 58, 64 - 69, 72, 74 3352,80 4023,36 3 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 35 4377,01 5252,41 4 Филиал «ОАО РЖД» 11 3093,84 3712,61 12 3077,61 3693,13 73 3078,42 3694,10 5 АО «Самаранефтепродукт» 45 2820,21 3384,25

* Наименование единой теплоснабжающей организации указывается справочно

В январе 2025 г. стало известно, что Сызрань переходит на модель альтернативной котельной.

В группе "Т Плюс" сообщили, что решением правительства РФ Сызрань была отнесена к ценовой зоне теплоснабжения.

"Теперь за качество и надежность теплоснабжения горожан и промышленных предприятий Сызрани будет отвечать единая теплоснабжающая организация (ЕТО). Также новая модель рынка тепла благодаря регулированию цен по методу альтернативной котельной позволяет планировать долгосрочные инвестиции в обновление системы теплоснабжения", — поясняли тогда в компании.

Ранее на новую модель в Самарской области перешли Самара, Новокуйбышевск и Тольятти.

Напомним, в ноябре 2024 г. ДЦТР утвердил предельный уровень цен на тепловую энергию в Самаре на 2025 год. Индексация произойдет с 1 июля 2025 года. Предельный тариф для ПАО "Т Плюс", которое обслуживает большую часть домов Самары, увеличат с 3528,71 до 4958,15 руб. за 1 Гкал. Аналогичные расценки планируются еще для нескольких компаний.