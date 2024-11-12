В Самаре предельный тариф на отопление увеличат почти на 1500 рублей

Региональный департамент ценового и тарифного регулирования утвердил предельный уровень цен на тепловую энергию в Самаре на 2025 г. Приказ опубликовали на сайте правительства.
Согласно документу, индексация произойдет с 1 июля 2025 года. Предельный тариф для ПАО "Т Плюс", которое обслуживает большую часть домов Самары, увеличат с 3528,71 до 4958,15 руб. за Гкал.
Аналогичные расценки планируются еще для нескольких компаний. Посмотрите полный список.
"Цены рассчитаны в соответствии с действующим федеральным законодательством на основании параметров социально-экономического развития России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по состоянию на 30 сентября 2024 года. Индексация не превысит параметры роста платы, утвержденные распоряжением правительства РФ для Самарской области", — говорится в сообщении департамента.
По словам представителей ведомства, установление предельного уровня цен ограничивает увеличение тарифов. Расценки для населения будут утверждены соглашениями, заключенными между теплоснабжающими организациями и мэрией Самары.
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