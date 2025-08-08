"Т Плюс" выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре

Сотрудники "Т Плюс" отремонтируют 1-й тепловой вывод Центральной отопительной котельной. В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и организаций в границах следующих улиц: Гастелло, Стара-Загора, Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Дыбенко, Ставропольская, Карбышева, Аэродромная, Мориса Тореза, Печёрская, Гаражная, Блюхера.
Во время ремонта энергетики проверят тепловые сети повышенным давлением холодной воды. Гидравлические испытания являются обязательными и помогают отыскать слабые участки коммуникаций для их замены. Устранённые по результатам опрессовки повреждения позволят снизить риск отключений тепла в зимнее время.
Энергетики "Т Плюс" призывают горожан соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов:
— не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;
— ограничить пребывание вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;
— разъяснить детям опасность игр вблизи энергообъектов.
После устранения выявленных дефектов энергетики вместе с персоналом обслуживающих организаций восстановят горячее водоснабжение жилых домов, социальных объектов и организаций.
Обо всех обнаруженных дефектах или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в "Тепловую справочную службу" (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!