"Т Плюс" выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре

Сотрудники "Т Плюс" отремонтируют 1-й тепловой вывод Центральной отопительной котельной. В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и организаций в границах следующих улиц: Гастелло, Стара-Загора, Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Дыбенко, Ставропольская, Карбышева, Аэродромная, Мориса Тореза, Печёрская, Гаражная, Блюхера.