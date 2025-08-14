Жителям 849 домов Самарской области начисление за тепло производится по нормативу

На сегодняшний день 1111 объектов региона, в том числе 849 жилых зданий, оборудованы неисправными приборами учёта тепла. Это означает, что начисление за отопление и горячее водоснабжение для жильцов этих домов "ЭнергосбыТ Плюс" производит по нормативу, который больше, чем показания прибора.

Энергетики обращают внимание, что расчёт по нормативу не позволяет экономить в период теплых температур. Для промышленных, бюджетных и коммерческих предприятий начисление производится по тепловой нагрузке объекта, что также приводит к дополнительным затратам клиентов.

"Правильно установленный, принятый в эксплуатацию и корректно функционирующий прибор, показания которого регулярно передаются для расчета начислений, — это первый и самый важный шаг к экономии", — уверен технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.

Энергетики обращают внимание, что для возобновления расчета за тепло по показаниям счетчика необходимо направить заявку с приложением пакета соответствующих документов (справка о прохождении поверки, либо акт замены и паспорт нового счётчика) на электронную почту: samara@esplus.ru.