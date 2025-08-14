Жителям 849 домов Самарской области начисление за тепло производится по нормативу

На сегодняшний день 1111 объектов региона, в том числе 849 жилых зданий, оборудованы неисправными приборами учёта тепла. Это означает, что начисление за отопление и горячее водоснабжение для жильцов этих домов "ЭнергосбыТ Плюс" производит по нормативу, который больше, чем показания прибора.
Энергетики обращают внимание, что расчёт по нормативу не позволяет экономить в период теплых температур. Для промышленных, бюджетных и коммерческих предприятий начисление производится по тепловой нагрузке объекта, что также приводит к дополнительным затратам клиентов.
"Правильно установленный, принятый в эксплуатацию и корректно функционирующий прибор, показания которого регулярно передаются для расчета начислений, — это первый и самый важный шаг к экономии", — уверен технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.
Энергетики обращают внимание, что для возобновления расчета за тепло по показаниям счетчика необходимо направить заявку с приложением пакета соответствующих документов (справка о прохождении поверки, либо акт замены и паспорт нового счётчика) на электронную почту: samara@esplus.ru.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!