В Самарской области пожаловаться на УК можно будет через приложение банка

Самарская область станет пилотным регионом, в котором жалобы на работу управляющих компаний можно будет подать через приложение банка. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Александр Боровков.

Какой именно банк будет участвовать в этом проекте, он не раскрыл, но отметил, что приложением данной кредитной организации пользуются более 80 млн человек.

"Мы проработаем с одним из банков вопрос об интеграции их цифровой системы с нашей системой "Электронное ЖКХ". [...] В результате через приложение можно будет пожаловаться на управляющую организацию, эта информация сразу будет уходить им в отработку, если они не отрабатывают, то мы будем принимать меры надзорного реагирования. То есть берешь телефон, фотографируешь мусор у подъезда, отправляешь жалобу, и этот мусор должен быть убран в течение установленного срока. Если он не убирается, подключаемся мы", - пояснил руководитель Госжилинспекции.

Реализацию проекта планируется начать уже в этом году.