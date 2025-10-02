В Самарской области пожаловаться на УК можно будет через приложение банка

Самарская область станет пилотным регионом, в котором жалобы на работу управляющих компаний можно будет подать через приложение банка. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Александр Боровков.
Какой именно банк будет участвовать в этом проекте, он не раскрыл, но отметил, что приложением данной кредитной организации пользуются более 80 млн человек.
"Мы проработаем с одним из банков вопрос об интеграции их цифровой системы с нашей системой "Электронное ЖКХ". [...] В результате через приложение можно будет пожаловаться на управляющую организацию, эта информация сразу будет уходить им в отработку, если они не отрабатывают, то мы будем принимать меры надзорного реагирования. То есть берешь телефон, фотографируешь мусор у подъезда, отправляешь жалобу, и этот мусор должен быть убран в течение установленного срока. Если он не убирается, подключаемся мы", - пояснил руководитель Госжилинспекции.
Реализацию проекта планируется начать уже в этом году.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!