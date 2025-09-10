Газовики призвали жителей Самарской области быть бдительными при оплате квитанций

В Самарской и соседних областях вновь активизировались лжегазовики, которые рассылают квитанции обманки и вводят жителей в заблуждение.

"Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" просят всех абонентов проявлять максимальную бдительность.

В настоящее время участились случаи, когда потребителям газа "выставляют" квитанции с начислениями по строке "Диагностика газового оборудования" от компании, не уполномоченной на проведение обязательного технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ТО ВД (К)ГО). Липовые газовики часто используют распространенное "ГОРГАЗ" в названии.

В соответствии с законодательством РФ проводить техническое обслуживание газового оборудования вправе только газораспределительные организации (ГРО), в зону ответственности которых входит закрепленный жилой фонд. Наименование ответственной за дом ГРО есть в заключенном договоре на ТО ВД (К)ГО с указанием контактной информации и реквизитами.

Узнать свою ГРО, если по каким-то причинам это еще неизвестно, можно в специальном разделе официального сайта Поставщика газа по номеру лицевого счета.

Оплачивая квитанцию неизвестных организаций, потребитель газа рискует быть обманутым, потерять финансовые средства и не получить обязательную услугу. Кроме того, некачественная работа лжегазовиков, отсутствие работы — это риск аварий и утечек газа, опасных для жизни и здоровья.

Всегда проверяйте наименование компании, указанной в квитанции на оплату, сверяйте реквизиты, сделайте проверочный звонок в свою ГРО. Не спешите оплачивать по QR-коду, пока не будете уверены.

Напоминаем, "Газпром газораспределение Самара" выставляет квитанции только после фактического выполнения технического обслуживания газового оборудования, стоимость услуг в год регламентируется и размещена на официальном сайте компании, платеж разбит на 12 месяцев, квитанция, узнаваемая с логотипами и всегда запечатана.

Графики проведения работ, стоимость услуг, сервис для указания удобной даты технического обслуживания размещены на сайте ГРО в специальном разделе https://63gaz.ru/customers/individual/vdgo/.

Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны!