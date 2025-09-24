В Самаре с 25 сентября начнется отопительный сезон

С четверга, 25 сентября, в Самаре и области начнется отопительный сезон. Первыми подключат объекты социальной сферы. Об этом заявил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов.
"Начало отопительного сезона в Сызрани положено. По Самаре, Тольятти и Новокуйбышевску постановления тоже подписаны, с четверга начнется отопительный сезон для социальной сферы. Мы будем начинать его по заявкам", — рассказала Марат Феткуллов.
Главное условие, при котором батареи потеплеют, — обращение объектов соцсферы в "Энергосбытплюс" для подтверждения готовности к подаче тепла. Что касается жилых многоквартирных домов, то, по словам директора Самарского филиала "Т Плюс", отопительный сезон стартует, когда столбик термометра не будет подниматься выше +8 градусов на протяжении пяти дней подряд.
"Но зачастую мы начинаем отопительный сезон по постановлению и с учетом поступающих заявок от управляющих компаний. Пуск будем осуществлять по графику. Единовременно запустить 7 тыс. домов по Самаре невозможно — ни с точки зрения тепловых сетей, ни с точки зрения насосных станций, ни с точки зрения работы объектов генерации", — уточнил он.
По словам Марата Феткуллова, подключение по графику планируется осуществлять в течение двух недель. Заявки будут обрабатываться в порядке очередности.
Также он напомнил, что пуск отопления всегда сопряжен со сложностями и ограничениями, в том числе с точки зрения людских ресурсов.
"Прошу отнестись к процессу с пониманием. То, что отопление будет у всех — никаких сомнений. Наша задача — в короткие сроки начать отопительный сезон и выстроить режим с минимальным количеством аварий", — заключил директор Самарского филиала "Т Плюс".
Последние комментарии
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.