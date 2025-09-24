В Самаре с 25 сентября начнется отопительный сезон

С четверга, 25 сентября, в Самаре и области начнется отопительный сезон. Первыми подключат объекты социальной сферы. Об этом заявил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов.

"Начало отопительного сезона в Сызрани положено. По Самаре, Тольятти и Новокуйбышевску постановления тоже подписаны, с четверга начнется отопительный сезон для социальной сферы. Мы будем начинать его по заявкам", — рассказала Марат Феткуллов.

Главное условие, при котором батареи потеплеют, — обращение объектов соцсферы в "Энергосбытплюс" для подтверждения готовности к подаче тепла. Что касается жилых многоквартирных домов, то, по словам директора Самарского филиала "Т Плюс", отопительный сезон стартует, когда столбик термометра не будет подниматься выше +8 градусов на протяжении пяти дней подряд.

"Но зачастую мы начинаем отопительный сезон по постановлению и с учетом поступающих заявок от управляющих компаний. Пуск будем осуществлять по графику. Единовременно запустить 7 тыс. домов по Самаре невозможно — ни с точки зрения тепловых сетей, ни с точки зрения насосных станций, ни с точки зрения работы объектов генерации", — уточнил он.

По словам Марата Феткуллова, подключение по графику планируется осуществлять в течение двух недель. Заявки будут обрабатываться в порядке очередности.

Также он напомнил, что пуск отопления всегда сопряжен со сложностями и ограничениями, в том числе с точки зрения людских ресурсов.

"Прошу отнестись к процессу с пониманием. То, что отопление будет у всех — никаких сомнений. Наша задача — в короткие сроки начать отопительный сезон и выстроить режим с минимальным количеством аварий", — заключил директор Самарского филиала "Т Плюс".