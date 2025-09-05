"Плати — не ПЕНЯй!": жителям Самарской области могут списать пени за теплоснабжение

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" проводит акцию "Плати — не ПЕНЯй!" среди своих клиентов — физических лиц. Выполнившим её условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.

Для участия в акции "Плати — не ПЕНЯй!" необходимо до 30 сентября 2025 года оплатить текущее начисление и погасить сумму имеющейся задолженности за отопление, горячее водоснабжение, а также холодное водоснабжение и водоотведение для жителей Автозаводского района Тольятти. В акции не участвуют пени, о взыскании которых вынесен соответствующий судебный акт.

Подробнее об акции "Плати — не ПЕНЯй!" можно узнать по телефону 8 (800) 700-10-32 или на официальном сайте Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.