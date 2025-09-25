В поселке Рощинский Волжского района построена новая детская площадка по программе "Народный бюджет"

В поселке городского типа Рощинский Волжского района завершилось благоустройство современной детской игровой площадки "Веселый остров". Проект реализован в 2025 году в рамках государственной программы Самарской области "Народный бюджет" и стал частью масштабной работы по развитию инфраструктуры поселения, где проживают военнослужащие и их семьи.
Новая площадка разделена на две функциональные зоны. Первая — игровая, с безопасным наливным полиуретановым покрытием. Здесь установлен многофункциональный игровой комплекс с горками, башней, подвесными мостами, спортивными снарядами, шведской стенкой и тарзанкой. Вторая зона — отдыха, с асфальтобетонным покрытием, где размещены удобные лавочки со спинками. По периметру всей территории установлено металлическое ограждение и бортовой камень. Работы были завершены 22 сентября 2025 года.
Общая стоимость проекта составила 6 миллионов рублей. Финансирование осуществлялось из разных источников: 4,5 млн рублей — субсидия из областного бюджета, 60 тысяч рублей — средства местного бюджета городского поселения Рощинский, а 1,44 млн рублей — вклад юридических лиц.
"Реализация таких проектов — это прямой отклик на поручение губернатора Вячеслава Федорищева по комплексному развитию Рощинского, — отметили в администрации Волжского района. — Создание современной, безопасной и комфортной среды для детей и семей военнослужащих является для нас приоритетной задачей".
Напомним, что программа "Народный бюджет", запущенная в регионе с 1 января 2025 года по инициативе губернатора, позволяет жителям активно участвовать в благоустройстве своих территорий. Всего в 2025 году в Самарской области будет реализовано 283 народные инициативы, 55 из которых — в Самаре. Проекты включают устройство скверов, спортивных и детских площадок, ремонт тротуаров и дворовых территорий, что вносит значительный вклад в повышение качества жизни в регионе.
