Около Речного вокзала в Самаре появится ярмарка

В Самаре около Речного вокзала установят ярмарочный комплекс. Соответствующий проект постановления, связанный с внесением правок в концепцию проекта туристского кода центра города, подготовили в департаменте экономического развития, инвестиций и торговли.

В пояснительной записке отмечается, что до конца 2025 г. Самара планирует принять участие в конкурсе муниципальных образований региона на реализацию проектов по развитию общественной территории, в том числе мероприятий по обустройству туристского кода центра города.

В соответствии с проектом постановления будут внесены изменения в концепцию: ее дополнят новым этапом проекта туристского кода, предусматривающим изготовление и установку ярмарочного комплекса около Речного вокзала.

Появление ярмарки, по расчетам городских чиновников, повысит заинтересованность жителей региона "в проведении отдыха и досуга в областной столице", а также "повысит уровень благоустройства городского пространства".