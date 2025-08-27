"Т Плюс" завершила гидравлические испытания тепловых сетей в Самарской области

Специалисты "Т Плюс" выполнили 100% от плана гидравлических испытаний теплосетей в Самарской области. Сейчас энергетики восстанавливают горячее водоснабжение жилых домов и социальных учреждений, получающих ресурсы от первой магистрали центральной отопительной котельной.

Ежегодная проверка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения на плотность и прочность — обязательный этап подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов. Это необходимо для обеспечения надёжной работы коммуникаций в период осенне-зимних пиковых нагрузок.

Всего в рамках межсезонной подготовки энергетики "Т Плюс" подготовили 3548,2 километра теплосетей в Самарской области. Эта работа позволила выявить свыше тысячи дефектов, большинство которых уже устранено.

"Гидравлические испытания проведены поэтапно согласно графику в Сызрани, Новокуйбышевске, Тольятти и Самаре. Технологический процесс включает проверку участков трубопровода, ремонт выявленных повреждений и переход на следующие участки сети. Каждое повреждение, найденное и ликвидированное сегодня, снижает риск отключения тепла зимой", — подчеркнул директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов.