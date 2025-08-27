"Т Плюс" завершила гидравлические испытания тепловых сетей в Самарской области

Специалисты "Т Плюс" выполнили 100% от плана гидравлических испытаний теплосетей в Самарской области. Сейчас энергетики восстанавливают горячее водоснабжение жилых домов и социальных учреждений, получающих ресурсы от первой магистрали центральной отопительной котельной.
Ежегодная проверка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения на плотность и прочность — обязательный этап подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов. Это необходимо для обеспечения надёжной работы коммуникаций в период осенне-зимних пиковых нагрузок.
Всего в рамках межсезонной подготовки энергетики "Т Плюс" подготовили 3548,2 километра теплосетей в Самарской области. Эта работа позволила выявить свыше тысячи дефектов, большинство которых уже устранено.
"Гидравлические испытания проведены поэтапно согласно графику в Сызрани, Новокуйбышевске, Тольятти и Самаре. Технологический процесс включает проверку участков трубопровода, ремонт выявленных повреждений и переход на следующие участки сети. Каждое повреждение, найденное и ликвидированное сегодня, снижает риск отключения тепла зимой", — подчеркнул директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!