Руководители "ЭнергосбыТ Плюс" ответили на вопросы жителей Куйбышевского района

Технические руководители Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" ответили жителям Куйбышевского района на вопросы о качестве горячей воды в некоторых домах. Для этого энергетики провели в здании районной администрации встречу со старшими по домам и представителями управляющих организаций.
"В результате обследования внутридомовых систем мы выявили многочисленные нарушения со стороны управляющих компаний, которые привели к загрязнению воды. Поскольку жители района не могут отвечать за действия своих обслуживающих организаций, мы готовы произвести перерасчёт в тех домах, где зафиксированы отклонения по качеству горячей воды", — рассказал технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.
Участники встречи отметили, что прежде не сталкивались с такой проблемой.
"Вместе со специалистами ресурсоснабжающей и управляющих компаний будем отрабатывать проблемные адреса комиссионно. Необходима проверка воды как на входах в многоквартирный дом, так и на внутренних коммуникациях зданий. На данном этапе будем выяснять, что необходимо предпринять, чтобы оперативно решить проблему жителей посёлка 116 км, а на будущее не допускать её повторения у нас в районе", — объяснил ситуацию глава администрации Куйбышевского района Самары Георгий Выводцев.
По итогам мероприятия было решено совместно с представителями администрации выполнить комиссионное обследование нескольких многоквартирных домов, чтобы сформировать общие рекомендации для всех управляющих компаний Куйбышевского района.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!