Руководители "ЭнергосбыТ Плюс" ответили на вопросы жителей Куйбышевского района

Технические руководители Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" ответили жителям Куйбышевского района на вопросы о качестве горячей воды в некоторых домах. Для этого энергетики провели в здании районной администрации встречу со старшими по домам и представителями управляющих организаций.

"В результате обследования внутридомовых систем мы выявили многочисленные нарушения со стороны управляющих компаний, которые привели к загрязнению воды. Поскольку жители района не могут отвечать за действия своих обслуживающих организаций, мы готовы произвести перерасчёт в тех домах, где зафиксированы отклонения по качеству горячей воды", — рассказал технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.

Участники встречи отметили, что прежде не сталкивались с такой проблемой.

"Вместе со специалистами ресурсоснабжающей и управляющих компаний будем отрабатывать проблемные адреса комиссионно. Необходима проверка воды как на входах в многоквартирный дом, так и на внутренних коммуникациях зданий. На данном этапе будем выяснять, что необходимо предпринять, чтобы оперативно решить проблему жителей посёлка 116 км, а на будущее не допускать её повторения у нас в районе", — объяснил ситуацию глава администрации Куйбышевского района Самары Георгий Выводцев.

По итогам мероприятия было решено совместно с представителями администрации выполнить комиссионное обследование нескольких многоквартирных домов, чтобы сформировать общие рекомендации для всех управляющих компаний Куйбышевского района.