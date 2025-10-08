16+
Общество

От истории Победы до борьбы с фейками: как Общество "Знание" просвещает старшее поколение в Самарской области

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области прошел цикл просветительских лекций Российского общества "Знание". Слушателями проекта Знание.Лекторий стали подопечные Отделения социальной реабилитации Автозаводского района.

Фото: предоставлено Российским обществом "Знание"

Лектор Общества "Знание", советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы № 74 Наталья Пасечник провела лекции о силе народного единства и роли национальной идентичности, ключевых личностях Великой Отечественной войны, культурно-исторических традициях и духовно-нравственных ценностях, противодействии манипуляциям.

Так, участники обсудили ключевые исторические моменты воссоединения российских земель, роль народного единства в сохранении суверенитета и культурного наследия, а также значение национальной идентичности в сложные периоды истории. Мероприятие позволило глубже осмыслить факторы, укрепляющие силу и сплоченность нашей страны.

Лекция "Родина помнит. Мы помним", посвященная ключевым личностям Великой Отечественной войны превратилась в живой диалог поколений: участники с особым волнением делились личными воспоминаниями, узнавая на экране лица героев. Особую значимость встрече придало то, что слушателями стали люди, чьи родные непосредственно ковали Победу. Эта встреча вновь доказала простую и важную истину — пока жива память, живы и герои.

"Для меня большая честь делиться историей с теми, чьи родители, деды и прадеды ковали ту самую Победу. Мы не просто вспоминали имена маршалов и героев — мы говорили о подвиге целого поколения. Было видно, как загораются глаза, когда на экране появляются знакомые лица, как кивают головой, вспоминая что-то своё, сокровенное. Это не просто лекция — это мостик от прошлого к настоящему", — поделилась Наталья Пасечник.

В рамках просветительской лекции Общества "Знание" "Как распознать обман?" участники узнали, как определить фейковые новости в интернете и СМИ, проверять достоверность информации и сохранять критическое мышление. Особое внимание было уделено практическим навыкам: поиску первоисточников, анализу манипулятивных техник и сохранению эмоционального равновесия при столкновении с провокационным контентом. Живой диалог с аудиторией и конкретные примеры помогли сделать сложную тему доступной и полезной для повседневной жизни.

Во время лекции "Ковчег человечества", посвящённой уникальной роли России в сохранении культурно-исторических традиций и духовно-нравственных ценностей, участники особенно активно обсуждали такие фундаментальные понятия, как семья, милосердие и взаимопомощь, делились личными воспоминаниями и размышлениями. Живой отклик аудитории и атмосфера искренней заинтересованности подтвердили глубокую значимость этих тем для слушателей.

Гид потребителя

