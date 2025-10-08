Три человека погибли в опрокинувшейся Lada Priora в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 8 октября, в Алексеевском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"