Стало известно, где отключат свет с 25 по 30 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику;

25.09.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая)

25.09.2025 года с 08-00 до 18-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н. Елховка

25.09.2025 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка

25.09.2025 года с 10-00 до 16-30 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук (ул. Советская)

26.09.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Набережная, ул. Менжинского);

26.09.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Менжинский;

26.09.2025 с 10-00 до 16-30 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук (ул. Советская)

26.09.2025 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Бузбаш

29.09.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (ул. Озерная, ул. Луговая, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Зеленая, ул. Лучистая, ул. Ясная, ул. Солнечная, ул. Новая)

29.09.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

ст. мастрюково ЖГИЗ (ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Подгорная).

30.09.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (ул. Озерная, ул. Луговая, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Зеленая, ул. Лучистая, ул. Ясная, ул. Солнечная, ул. Новая)

30.09.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

ст. мастрюково ЖГИЗ (ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Подгорная)

30.09.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.