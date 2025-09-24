Стало известно, где отключат свет с 25 по 30 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику;
25.09.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая)
25.09.2025 года с 08-00 до 18-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Н. Елховка
25.09.2025 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Кабановка
25.09.2025 года с 10-00 до 16-30 (местного времени):
Безенчукский район:
п. г. т. Безенчук (ул. Советская)
26.09.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ташелка (ул. Набережная, ул. Менжинского);
26.09.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Менжинский;
26.09.2025 с 10-00 до 16-30 (местного времени):
Безенчукский район:
п. г. т. Безенчук (ул. Советская)
26.09.2025 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Бузбаш
29.09.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Волжский район:
п. Власть Труда (ул. Озерная, ул. Луговая, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Зеленая, ул. Лучистая, ул. Ясная, ул. Солнечная, ул. Новая)
29.09.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Волжский район:
ст. мастрюково ЖГИЗ (ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Подгорная).
30.09.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Волжский район:
п. Власть Труда (ул. Озерная, ул. Луговая, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Зеленая, ул. Лучистая, ул. Ясная, ул. Солнечная, ул. Новая)
30.09.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Волжский район:
ст. мастрюково ЖГИЗ (ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Подгорная)
30.09.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
