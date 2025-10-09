16+
В Куйбышевском районе Самары водопроводную воду очистят от примесей

Жители поселка 116 км Куйбышевского района обратились к главе города Ивану Носкову с жалобами на грязную воду в системе ГВС. Об этом мэр Самары сообщил в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

"Проблема появилась после гидравлических испытаний. Вчера по моему поручению в районе провели совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций, администрации города, района и управляющих компаний, выборочно проверили системы водоснабжения нескольких домов и выявили причину происходящего. Она банальна — халатность", — констатировал Иван Носков.

Глава Самары сообщил, что долгое время сети обслуживали некачественно, а гидравлические испытания не проводились или проводились не в полной мере. Как итог — отложения и ржавчина во внутридомовых трубах.

"В этом году впервые за много лет испытания проведены по правилам, подача воды идет с нормативным напором. "Кофе", который сейчас течет из кранов у жителей, — это те самые скопившиеся за много лет отложения", — добавил он.

Как уточнил мэр, очистить воду поможет дренаж — пролив сетей до полного устранения отложений.

"Перед ресурсоснабжающей компанией и управляющими компаниями стоит задача за два-три дня промыть как внутридомовые коммуникации, так и те участки теплосети, куда попали загрязнения из зданий. На некоторых домах работы начались вчера, срок полного окончания по всем домам поселка — вечер пятницы. После очистки воду на наличие примесей проверит лаборатория. С ресурсоснабжающей компанией ведем переговоры по перерасчету оплаты за период поступления некачественной воды", — заключил Иван Носков.

В заключение он констатировал, что город нуждается не только в ремонте, но и в замене сетей.

"Все компании, которые хотят работать в Самаре, должны в эту работу включаться с полной отдачей. И, как минимум, выполнять все необходимые профилактические работы качественно и в полном объеме", - резюмировал он.

