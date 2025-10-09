16+
Экономика и бизнес

Антон Уваров назначен управляющим директором Авито Работы

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Антон Уваров стал управляющим директором Авито Работы. В новой роли он будет отвечать за стратегическое развитие технологической платформы для поиска работы и сотрудников и войдет в состав правления компании.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

"У Антона богатый опыт в продукте, технологиях, управлении командами и запуске новых быстрорастущих бизнесов, что очень актуально на современном рынке сервисов в сфере труда и занятости.

17-летний опыт Антона на российском и зарубежном рынках поможет Авито Работе стать технологическим лидером в сфере HR", — сообщил Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито.

До Авито Антон Уваров занимал руководящие должности в разных подразделениях Яндекса, а также отвечал за стратегию и инновации в Мегафоне, где запустил технологическую песочницу для стартапов. На старте карьеры Антон развивался в стратегическом консалтинге и фудтехе.

Антон является выпускником МФТИ и имеет ученую степень кандидата физико-математических наук.

"Авито для меня — это, прежде всего, сильная команда профессионалов и один из лидеров биг-тех в России, чьими сервисами ежедневно пользуются миллионы людей. Я вижу в Авито Работе бизнес на стыке нескольких отраслей, который обладает высокой социальной значимостью, что делает его особенно привлекательным", — отметил Антон Уваров, управляющий директор Авито Работы.

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

