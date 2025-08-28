В Куйбышевском районе из строя вышли 120 светоточек уличного освещения

В Самаре на улицах Заводской, Липяговской, Фестивальной, Арбатской, Восковой, Ковровской, станции Конструкторской, в переулке Кольчугинском вышли из строя 120 светоточек уличного освещения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Иван Носков.
Как отметил мэр, аварийная служба завершит детальное обследование и приступит к восстановлению освещения, все необходимые работы будут проведены в ближайшие дни.
"Вопрос на моем личном контроле. Прошу водителей быть предельно внимательными, а пешеходов — острожными. Особенно в ночное время суток! Благодарю все службы и ведомства за оперативную работу в течение последних 13 часов", — заключил Иван Носков.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!