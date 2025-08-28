В Куйбышевском районе из строя вышли 120 светоточек уличного освещения

В Самаре на улицах Заводской, Липяговской, Фестивальной, Арбатской, Восковой, Ковровской, станции Конструкторской, в переулке Кольчугинском вышли из строя 120 светоточек уличного освещения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Иван Носков.

Как отметил мэр, аварийная служба завершит детальное обследование и приступит к восстановлению освещения, все необходимые работы будут проведены в ближайшие дни.

"Вопрос на моем личном контроле. Прошу водителей быть предельно внимательными, а пешеходов — острожными. Особенно в ночное время суток! Благодарю все службы и ведомства за оперативную работу в течение последних 13 часов", — заключил Иван Носков.