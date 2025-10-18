Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

С 17 по 19 в торговом центре "Гудок" проходит четвертый маркет-фестиваль "Территория моды".
Главная тема фестиваля — показать уникальность Самарской области с помощью моды, ремесел и современного дизайна. Участники демонстрируют местные традиции, соединяя их с новыми тенденциями.
Параллельно проходит "Всероссийская ярмарка" народных промыслов — эта инициатива реализуется в рамках проекта Минпромторга России, направленного на поддержку ремесленников.
Фестивальная маркет-площадка объединила более 100 самарских дизайнеров и брендов, представляющих моду, аксессуары и изделия ручной работы. Здесь можно приобрести уникальные вещи, созданные с опорой на местные традиции.
Также программа фестиваля включает в себя: экспертную пленарную сессию, круглые столы, открытую конференцию регионального ритейла в сфере моды, тематические мастер-классы, выставку театральных и сценических костюмов, показы сезонных коллекций.
Ежегодно "Территория моды" собирает порядка 150 участников и более 25 тыс. посетителей. В их числе — крупные и малосерийные производства, дизайнерские бренды и ателье, самозанятые мастера и производители товаров для СВО.
Последние комментарии
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно