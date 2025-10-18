16+
Общество

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 17 по 19 в торговом центре "Гудок" проходит четвертый маркет-фестиваль "Территория моды".

Фото: Александра Белова

Главная тема фестиваля — показать уникальность Самарской области с помощью моды, ремесел и современного дизайна. Участники демонстрируют местные традиции, соединяя их с новыми тенденциями.

Параллельно проходит "Всероссийская ярмарка" народных промыслов — эта инициатива реализуется в рамках проекта Минпромторга России, направленного на поддержку ремесленников.

Фестивальная маркет-площадка объединила более 100 самарских дизайнеров и брендов, представляющих моду, аксессуары и изделия ручной работы. Здесь можно приобрести уникальные вещи, созданные с опорой на местные традиции.

Также программа фестиваля включает в себя: экспертную пленарную сессию, круглые столы, открытую конференцию регионального ритейла в сфере моды, тематические мастер-классы, выставку театральных и сценических костюмов, показы сезонных коллекций.

Ежегодно "Территория моды" собирает порядка 150 участников и более 25 тыс. посетителей. В их числе — крупные и малосерийные производства, дизайнерские бренды и ателье, самозанятые мастера и производители товаров для СВО.

Гид потребителя

