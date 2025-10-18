"Крылья Советов" вырвали ничью у "Оренбурга" — 1:1

В субботу, 18 октября, в Самаре, в 12 туре чемпионата России подопечные Магомеда Адиева сыграли вничью с "Оренбургом" — 1:1.

Соседи вышли вперед под конец первого тайма, с передачи Оганесяна ударом под перекладину отметился Данила Ведерников — 0:1. На 85 минуте после подачи Евгеньева, Игнатенков и Ахметов обменялись передачами на втором этаже и Иван после паса Ильзата сравнял счет в матче — 1:1.

Следующий матч зелено-бело-синие проведут в рамках FONBET Кубка России в Москве 22 октября против "Динамо".