"Крылья Советов" вырвали ничью у "Оренбурга" — 1:1

В субботу, 18 октября, в Самаре, в 12 туре чемпионата России подопечные Магомеда Адиева сыграли вничью с "Оренбургом" — 1:1.
Соседи вышли вперед под конец первого тайма, с передачи Оганесяна ударом под перекладину отметился Данила Ведерников — 0:1. На 85 минуте после подачи Евгеньева, Игнатенков и Ахметов обменялись передачами на втором этаже и Иван после паса Ильзата сравнял счет в матче — 1:1.
Следующий матч зелено-бело-синие проведут в рамках FONBET Кубка России в Москве 22 октября против "Динамо".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.