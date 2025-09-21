"Крылья Советов" в Москве уступили "Спартаку"

В девятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Лукойл Арене" встречались с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба самарского клуба. На шестой минуте встречи самарцы открыли счет. С передачи Ивана Олейникова отличился девятнадцатилетний Владимир Игнатенко — 0:1. На 52 минуте матча с передачи Наиля Умярова сравнял счет Манфред Угальде — 1:1. На 72 минуте встречи после подачи углового Манфред Угальде оформил дубль — 2:1.
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московское "Динамо". Игра 10 тура Мир РПЛ состоится в пятницу, 26 сентября, в 19:00.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.