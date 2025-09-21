"Крылья Советов" в Москве уступили "Спартаку"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В девятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Лукойл Арене" встречались с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба самарского клуба. На шестой минуте встречи самарцы открыли счет. С передачи Ивана Олейникова отличился девятнадцатилетний Владимир Игнатенко — 0:1. На 52 минуте матча с передачи Наиля Умярова сравнял счет Манфред Угальде — 1:1. На 72 минуте встречи после подачи углового Манфред Угальде оформил дубль — 2:1.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"