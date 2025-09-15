Владимир Игнатенко: "Я чувствую себя спокойнее, набираюсь опыта с каждой игрой"

После победы над "Сочи" (2:0) нападающий "Крыльев Советов" Владимир Игнатенко оценил игру своей команды, а также поделился эмоциями от атмосферы на стадионе и встречи с Александром Солдатенковым.
— Владимир, поздравляем с победой. Тяжелый матч, ты вышел на замену, забил мяч, какие эмоции после игры? Многие замечают, что ты становишься увереннее с каждым выходом.
— Я ко всем матчам готовлюсь, к каждому сопернику. Поэтому сколько бы времени мне ни давали — я стараюсь всегда выходить и приносить пользу команде. Так и вышло сегодня, я очень рад. Я чувствую себя спокойнее, набираюсь опыта с каждой игрой. Думаю, все начинает получаться спустя какое-то время.
— Ты впервые забил на "Самара Арене", после чего при объявлении диктора 10 тысяч человек скандировали твою фамилию. Какие ощущения?
— Это очень приятно, конечно. Благодарен каждому болельщику. Особенно приятно забить в День города, так как я в Самаре уже нахожусь уже не первый год, и в целом одержать победу.
— При выходе на поле вы обменялись репликами с Александром Солдатенковым. О чем, если не секрет?
— Он тоже был в этой команде, мы с ним общались. Когда вышел, сказали друг другу несколько приятных слов.
