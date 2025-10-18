"Акрон" в гостях обыграл "Пари НН" — 1:0

В субботу, 18 октября, в Нижнем Новгороде, в 12 туре чемпионата России "Акрон" переиграл подопечных Алексея Шпилевского — 1:0.
Красно-черные открыли счет на 71 минуте, Джаковац отдал передачу на Лончара, черногорец одним касанием обработал мяч, а втором пробил в правый нижний угол — 0:1.
Следующую игру красно-черные проведут в рамках FONBET Кубка России в Москве 21 октября против ЦСКА.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.