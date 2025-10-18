"Акрон" в гостях обыграл "Пари НН" — 1:0

В субботу, 18 октября, в Нижнем Новгороде, в 12 туре чемпионата России "Акрон" переиграл подопечных Алексея Шпилевского — 1:0.

Красно-черные открыли счет на 71 минуте, Джаковац отдал передачу на Лончара, черногорец одним касанием обработал мяч, а втором пробил в правый нижний угол — 0:1.

Следующую игру красно-черные проведут в рамках FONBET Кубка России в Москве 21 октября против ЦСКА.