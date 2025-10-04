"Крылья Советов" уступили в волжском дерби "Рубину" — 0:2

В субботу, 4 октября, в Казани, в одиннадцатом туре чемпионата России подопечные Магомеда Адиева проиграли "Рубину" — 0:2.

На 19 минуте казанцы открыли счет в встрече, Сутормин отдал слабую передачу Песьякову, Арройо выкрал мяч у россиянина, обошел голкипера гостей, дважды сделал паузу перед ударом и закатил без особых усилий — 1:0. На 54 минуте подопечные Рашида Рахимова устаноаили итоговый счет, Шабанхаджай выкатил на свежевышедшего Ходжу, и Велдин низом отправил мяч в дальний угол — 2:0.

Следующий матч зелено-бело-синие проведут в Самаре 18 октября против "Оренбурга".