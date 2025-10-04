"Крылья Советов" уступили в волжском дерби "Рубину" — 0:2

В субботу, 4 октября, в Казани, в одиннадцатом туре чемпионата России подопечные Магомеда Адиева проиграли "Рубину" — 0:2.
На 19 минуте казанцы открыли счет в встрече, Сутормин отдал слабую передачу Песьякову, Арройо выкрал мяч у россиянина, обошел голкипера гостей, дважды сделал паузу перед ударом и закатил без особых усилий — 1:0. На 54 минуте подопечные Рашида Рахимова устаноаили итоговый счет, Шабанхаджай выкатил на свежевышедшего Ходжу, и Велдин низом отправил мяч в дальний угол — 2:0.
Следующий матч зелено-бело-синие проведут в Самаре 18 октября против "Оренбурга".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.