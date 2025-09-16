"Акрон" уступил "Локомотиву" — 1:3

Во вторник, 16 сентября, в Самаре в четвертом туре FONBET Кубка России "Акрон" проиграл подопечным московскому "Локомотиву" — 1:3.

Гости открыли счет на 48 минуте, после скидки Сарвели точным ударом отметился Комличенко. Уже через две минуты гости увеличили преимущество — Фассон прострелил с левого фланга, и Комличенко оформил дубль.

Тольяттинцы отыграли один мяч с пенальти, забил вышедший на замену Пестряков — 1:2.

Точку в матче поставили железнодорожники. После удара Мялковского в перекладину с рикошетом от Попенкова, мяч залетел в сетку ворот Васютина — 1:3.

Следующую игру красно-черные проведут в Самаре 20 сентября против казанского "Рубина".