"Акрон" уступил "Локомотиву" — 1:3

Во вторник, 16 сентября, в Самаре в четвертом туре FONBET Кубка России "Акрон" проиграл подопечным московскому "Локомотиву" — 1:3.
Гости открыли счет на 48 минуте, после скидки Сарвели точным ударом отметился Комличенко. Уже через две минуты гости увеличили преимущество — Фассон прострелил с левого фланга, и Комличенко оформил дубль.
Тольяттинцы отыграли один мяч с пенальти, забил вышедший на замену Пестряков — 1:2.
Точку в матче поставили железнодорожники. После удара Мялковского в перекладину с рикошетом от Попенкова, мяч залетел в сетку ворот Васютина — 1:3.
Следующую игру красно-черные проведут в Самаре 20 сентября против казанского "Рубина".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.