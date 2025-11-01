В Самаре прошло торжественное мероприятие по случаю 95-летия Клиник СамГМУ

95-летие Клиник СамГМУ прошло под слоганом "Мощь традиций, энергия инноваций", который отражает суть легендарного медицинского учреждения, собравшего в этот день своих ветеранов, сотрудников и почетных гостей.
История Клиник началась в 1930 г. со строительства Куйбышевской клинической больницы, которую в газетах того времени называли "Дворцом народного здравоохранения". В честь исторического события в день юбилея на здании терапевтического корпуса Клиник СамГМУ была торжественно открыта памятная доска инициатору строительства — известному самарскому врачу-общественнику Андрею Глассону.
С приветственным словом от имени губернатора Вячеслава Федорищева выступил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. "Клиники СамГМУ сегодня — это гордость региона. Здесь оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь по 32 профилям, проводят уникальные операции по трансплантации сердца, печени и почек, костного мозга. В Клиниках СамГМУ теория органично сочетается с практикой, что позволяет будущим медикам нарабатывать опыт и учиться у лучших. Ежегодно около 8 тыс. студентов и ординаторов из России и зарубежья проходят здесь обучение, а более 10 тыс. специалистов повышают квалификацию", — прозвучало в поздравлении.
Министр вручил награды сотрудникам Клиник СамГМУ.
Председатель Самарской губернской думы, Почетный ректор СамГМУ, академик Российской академии наук, лауреат Государственной премии РФ и четырежды лауреат премии Правительства РФ, заслуженный деятель науки России Геннадий Котельников лично поздравил коллег с юбилеем: "Для современной системы здравоохранения Клиники СамГМУ имеют колоссальное значение! Здесь к работе готовятся студенты — будущие врачи, здесь внедряются передовые методики не только по общероссийским, но и по мировым меркам".
Новый этап развития учреждения начался в 2019 г. с приходом на должность ректора СамГМУ, члена-корреспондента РАН Александра Колсанова, сделавшего ставку на внедрение в практику собственных инновационных разработок вуза и уникальных технологий.
"У нас много поводов для гордости. И этот впечатляющий результат стал возможен благодаря высококлассному коллективу настоящих профессионалов — врачей, научных сотрудников, среднего и младшего медицинского персонала. Именно их преданность делу, постоянное стремление к развитию и внедрению новых технологий, подготовка молодых специалистов и создание инновационных решений позволяют нам уверенно смотреть в будущее", — подчеркнул Александр Колсанов.
Поздравления в адрес клиник в формате видеообращения направили директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. академика Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Готье и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии, главный внештатный специалист гематолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова.
Главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков, который возглавляет работу коллектива, бережно сохраняющего традиции и уверенно идущего к новым достижениям, рассказал о ключевых этапах истории учреждения, о его лучших представителях, медицинских достижениях и научных школах, известных на всю страну, важных результатах и, конечно, о сотрудниках.
Трогательным моментом вечера стало чествование пациентов и их врачей. На мероприятии показали видео с историями спасений, которые поведали сами пациенты.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас