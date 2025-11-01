В Самаре прошло торжественное мероприятие по случаю 95-летия Клиник СамГМУ

95-летие Клиник СамГМУ прошло под слоганом "Мощь традиций, энергия инноваций", который отражает суть легендарного медицинского учреждения, собравшего в этот день своих ветеранов, сотрудников и почетных гостей.

История Клиник началась в 1930 г. со строительства Куйбышевской клинической больницы, которую в газетах того времени называли "Дворцом народного здравоохранения". В честь исторического события в день юбилея на здании терапевтического корпуса Клиник СамГМУ была торжественно открыта памятная доска инициатору строительства — известному самарскому врачу-общественнику Андрею Глассону.

С приветственным словом от имени губернатора Вячеслава Федорищева выступил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. "Клиники СамГМУ сегодня — это гордость региона. Здесь оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь по 32 профилям, проводят уникальные операции по трансплантации сердца, печени и почек, костного мозга. В Клиниках СамГМУ теория органично сочетается с практикой, что позволяет будущим медикам нарабатывать опыт и учиться у лучших. Ежегодно около 8 тыс. студентов и ординаторов из России и зарубежья проходят здесь обучение, а более 10 тыс. специалистов повышают квалификацию", — прозвучало в поздравлении.

Министр вручил награды сотрудникам Клиник СамГМУ.

Председатель Самарской губернской думы, Почетный ректор СамГМУ, академик Российской академии наук, лауреат Государственной премии РФ и четырежды лауреат премии Правительства РФ, заслуженный деятель науки России Геннадий Котельников лично поздравил коллег с юбилеем: "Для современной системы здравоохранения Клиники СамГМУ имеют колоссальное значение! Здесь к работе готовятся студенты — будущие врачи, здесь внедряются передовые методики не только по общероссийским, но и по мировым меркам".

Новый этап развития учреждения начался в 2019 г. с приходом на должность ректора СамГМУ, члена-корреспондента РАН Александра Колсанова, сделавшего ставку на внедрение в практику собственных инновационных разработок вуза и уникальных технологий.

"У нас много поводов для гордости. И этот впечатляющий результат стал возможен благодаря высококлассному коллективу настоящих профессионалов — врачей, научных сотрудников, среднего и младшего медицинского персонала. Именно их преданность делу, постоянное стремление к развитию и внедрению новых технологий, подготовка молодых специалистов и создание инновационных решений позволяют нам уверенно смотреть в будущее", — подчеркнул Александр Колсанов.

Поздравления в адрес клиник в формате видеообращения направили директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. академика Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Готье и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии, главный внештатный специалист гематолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова.

Главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков, который возглавляет работу коллектива, бережно сохраняющего традиции и уверенно идущего к новым достижениям, рассказал о ключевых этапах истории учреждения, о его лучших представителях, медицинских достижениях и научных школах, известных на всю страну, важных результатах и, конечно, о сотрудниках.

Трогательным моментом вечера стало чествование пациентов и их врачей. На мероприятии показали видео с историями спасений, которые поведали сами пациенты.



