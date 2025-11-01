Адвокат Евгений Яковлев: "Компаниям следует пересмотреть свое взаимодействие с самозанятыми"

В 2025 году активно начавшаяся налоговая реформа уже принесла в работу малого и среднего бизнеса серьезные изменения. В следующем году ожидаются еще более существенные нововведения, которые затронут в том числе и микробизнес — самозанятых. Как предпринимателям и самозанятым подготовиться к грядущим изменениям в законодательстве и продолжать работать в новых реалиях — эти и другие вопросы мы обсуждаем со старшим партнёром адвокатского бюро "Малахова, Яковлев и партнёры", сертифицированным адвокатом с правом представления интересов в ЕСПЧ, специалистом в области налогового права Евгением Яковлевым.

— Евгений Витальевич, что ожидать бизнесу от налоговой реформы?

— Донастройка налоговой системы затронет значительную часть налогоплательщиков. Большинство плательщиков УСН перейдёт на уплату НДС, при этом со следующего года повысится и сам НДС. Кроме того, правительство разработало целый ряд пунктов в отношении работы с мелкими предпринимателями — с самозанятыми.

Таким образом, весь бизнес столкнется с серьёзными вызовами. Налоги существенно вырастут, и налогоплательщики будут стремиться к их оптимизации. На этом фоне налоговый контроль только усилится и еще больше цифровизируется. Налоговые органы все шире применяют в нём искусственный интеллект, аналитические процедуры и профилактические мероприятия, разнообразные способы побуждения налогоплательщиков к добровольной доплате налогов.

— Почему самозанятые привлекли внимание налоговиков?

— Вспомним, что институт самозанятых был введен несколько лет назад как эксперимент. Были созданы некие условия, чтобы мелкий бизнес легализовался и вышел из тени. Потому что до того, как был введен этот институт, у нас были и зарплаты в конвертах, и люди нигде не работали, а что-то ели, пили и покупали.

Эксперимент удался, было зарегистрировано множество мелких предпринимателей.

Однако не секрет, что многие работодатели со временем стали злоупотреблять, полагая, что, не оформляя человека в штат, а вовлекая его на работу как самозанятого, можно сэкономить на налогах. Имеется в виду так называемая "подмена трудовых отношений" на гражданско-правовой договор с самозанятыми.

В настоящее время налоговая разработала целый комплекс мер, направленных против злоупотреблений со стороны работодателей в части привлечения самозанятых.

Сохранится ли институт самозанятых после 1928 года? Я думаю, что он точно будет изменен — как минимум повысится процент уплаты налогов и, скорее всего, добавятся пенсионный и социальный налоги.

— Возможно ли, что малый бизнес опять уйдет в тень?

— Если вы уже вели какую-то деятельность, то просто так уйти в тень не удастся. Сейчас налоговый орган собирает всю информацию про всех и каждого, она систематизируется, анализируется и хранится. То есть налоговый орган будет видеть, что человек вел какую-то деятельность на протяжении некоторого времени, платил налоги, а сейчас вдруг стал безработным. Он не стоит на бирже, не получает официально никаких денег, но по движениям средств на его счетах и картах видно, что затраты его не уменьшились нисколько: он сам или кто-то другой зачисляет деньги на карту и тратит в месяц обычные суммы. Налоговая прекрасно будет видеть все ваши проводки и перечисления.

Тем более с 1 ноября вступил в силу новый закон, дающий полномочия фискальному органу на внесудебное списание долгов. Теперь налоговая просто выставляет тебе счет и уведомляет: у вас за такой-то период пришел вот такой-то доход, нужно оплатить вот столько налогов. Уведомление придет в личный кабинет на Госуслугах, и через месяц, если ты не обжаловал это решение, оно становится законным, и произойдет внесудебное взыскание. Сразу арест на карты, на недвижимость и прочее — все как по исполнительному производству.

— Что нужно учесть компаниям при работе с самозанятыми?

— Компаниям нужно очень внимательно отнестись к своим договорам с самозанятыми. Один из основных признаков нарушений — когда человек работает только у одной организации, получая примерно одинаковые суммы примерно в одинаковое время. Еще один из очевидных фактов — когда человек работает в штате в одной организации, а в другой как самозанятый, но при этом директор там и там один и тот же. Это взаимозависимость. Есть и ряд косвенных признаков. Надо смотреть, какие услуги оказываются. Разовые? Или уже на протяжении длительного промежутка времени. Привлечение самозанятого предполагает оказание какой-то разовой услуги, а не стабильной из месяца в месяц.

Сейчас во многие компании уже приходят фискальные органы, которые начинают проверять все: с компаний требуют предоставить договор с самозанятыми, чеки. Такой же запрос направляется самозанятому, со списком вопросов порядка 27 штук. Человек, юридически не имеющий специальных познаний, вполне может ответить на них таким образом, что подтвердятся трудовые отношения.

К примеру, одна из компаний, которые находятся у нас на юридическом абонентском обслуживании, была вызвана налоговой на рабочую комиссию. Когда мы только начали с ней работать, сразу провели юридический аудит. Проверили все трудовые договоры и выявили, что взаимоотношения в данной компании с самозанятыми имеют несколько признаков подмены трудовых отношений. Мы предупредили ее руководство об опасности и недопустимости такого. Наши опасения вскоре подтвердились вызовом в налоговую, где компании предложили уточниться по отчетности и налогам, аннулировать чеки самозанятых и доплатить за них налоги. Компании пришлось согласиться, поскольку в противном случае далее следовала бы выездная налоговая проверка со всеми вытекающими последствиями.

— О чем государство предупреждает бизнес и как ему жить дальше?

— Модернизация фискальной системы, безусловно, будет происходить и в дальнейшем. Курс на повышение собираемости налогов для финансирования бюджетного дефицита продолжится. Ужесточение и цифровизация налогового контроля будут усиливаться.

Государство предупреждает бизнес о том, что зарабатывать и не платить налоги не получится. Использовать схемы налоговой оптимизации нужно грамотно, законно. Поэтому бизнесу любого ранга нужно просто научиться жить в новых реалиях и выстраивать свои бизнес-процессы в соответствии с действующим законом.

