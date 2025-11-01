НОВИКОМ удостоен награды за поддержку кадрового потенциала промышленности

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) стал лауреатом XXI Международной премии в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина. Банк победил в номинации "Поддержка кадрового потенциала российской промышленности".

Цель премии имени П. А. Столыпина — активное продвижение достижений российских компаний, включая разработку новых финансовых продуктов, реализацию промышленных проектов, внедрение отечественных технологий. Церемония награждения лауреатов премии собрала представителей ведущих промышленных холдингов страны и финансового сектора.

Вручая награду банку НОВИКОМ, начальник правового управления Ассоциации банков России Александр Абрамов отметил существенный вклад кредитной организации в развитие кадрового потенциала российской промышленности. В ответном слове старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева выразила глубокую благодарность авторитетному жюри премии от лица банка и его акционеров.

Совместно с Госкорпорацией Ростех НОВИКОМ проводит системную работу, направленную на удержание и развитие работников отрасли, а также привлечение в нее молодых перспективных специалистов. В частности, банк реализует уникальную для рынка мотивационную программу поощрения "Развитие", в рамках которой сотрудники могут воспользоваться банковскими продуктами на максимально привлекательных условиях, включая ипотечное кредитование по ставке существенно ниже рыночной. Социально-платежная карта НОВИКОМа для зарплатных клиентов является не только универсальным платежным инструментом, но и открывает доступ к социальным программам Госкорпорации Ростех.

Также банком реализуется масштабный проект по повышению финансовой грамотности и безопасности, который способствует личному финансовому благополучию работников промышленности и укрепляет корпоративную культуру ответственного управления ресурсами.

Вместе с Ростехом НОВИКОМ работает над повышением престижа инженерных специальностей и подготовкой кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности. Банком заключены соглашения с ведущими профильными вузами страны — МГТУ им. Н. Э. Баумана и Высшей школой экономики. НОВИКОМ является партнером ряда значимых мероприятий, ориентированных на продвижение технических специальностей среди школьников и студентов. При участии банка на регулярной основе проводятся мероприятия по профориентированию для учащихся — экскурсии на предприятия в рамках акции "Неделя без турникетов" и многое другое.

"Для НОВИКОМа эта награда — знаковое и чрезвычайно важное признание нашей философии. Эта премия носит имя Петра Аркадьевича Столыпина, чьи реформы были основаны в том числе на вере в человеческий потенциал. Следование этим принципам мы считаем и своей миссией. Мы глубоко убеждены, что промышленность — это не только станки и технологии. Это, в первую очередь, целеустремленные люди: талантливые инженеры, смелые технологи, умелые рабочие и грамотные руководители. Их труд и вклад в общее дело бесценен. Именно им мы хотим посвятить эту почетную награду!" — отметила Анна Лаврентьева.

Награда Ежегодной международной премии в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина — не первая в списке достижений НОВИКОМа. В 2022 году банк стал победителем в номинации "Импортозамещение". В 2023 году НОВИКОМ был награжден медалью "30 лет успешной деятельности на банковском рынке России", а Председатель Правления банка Елена Георгиева — орденом "России честь приумножая" за личный вклад в развитие экономики страны.

Премия имени П. А. Столыпина учреждена в 2004 году журналом "Банковское дело" при поддержке Комиссии по банкам и банковской деятельности РСПП, Ассоциации региональных банков России, Ассоциации российских банков. В 2015 году переименована в Ежегодную Премию имени П. А. Столыпина в области экономики и финансов. Премия вручается ежегодно топ-менеджерам, предприятиям и финансовым организациям за вклад в развитие экономики и финансового сектора страны.