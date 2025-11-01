ЦБ одобрил применение собственной модели ОТП Банка по оценке доходов заемщиков

Банк России одобрил ОТП Банку применение собственных моделей для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. Это позволит банку самостоятельно рассчитывать данный показатель при выдаче кредитов наличными, POS-кредитов (в торговых точках) и кредитных карт.

ОТП Банк стал первым в перечне крупных, но не системно значимых банков, а также одним из иностранных банков в России, получивших одобрение регулятора на использование собственной модели расчета ПДН. Кроме того, ОТП Банк — единственный банк с портфелем cash-кредитов объемом до 300 млрд рублей и без зарплатных клиентов, которому ЦБ выдал такое разрешение в 2025 году.

По словам Виталия Украинского, заместителя предправления, директора дивизиона по управлению рисками ОТП Банка, собственная модель оценки доходов позволяет значительно точнее определять финансовые возможности клиента по сравнению с действующими упрощенными подходами, основанными на анкетных данных или среднедушевых доходах по региону (по данным ФСГС).

"Наша модель позволяет точнее оценить доход заемщика, чем действующие подходы. Мы не будем запрашивать у клиента дополнительную информацию — в течение очень короткого времени, до 1 минуты, сможем глубже оценить его финансовый профиль и рассчитать оптимальный уровень кредитной нагрузки, который не окажет на него чрезмерного воздействия", — отметил Виталий Украинский.

Украинский подчеркнул, что стандартной, единой для рынка модели расчета ПДН не существует. Сейчас большинство банков пользуются методиками оценки платежеспособности заемщика, к которым ЦБ предъявляет менее строгие требования и допускает использование упрощений и исключений. В отличие от них, модель, валидируемая Банком России, должна соответствовать полному перечню требований регулятора и разрабатывается без каких-либо допущений.

"Требования Банка России к собственной модели банка достаточно жесткие — как в части разработки, так и в части сегментов применения. Все элементы должны соответствовать нормативам и выполняться без исключений. Разработка такой модели требует наличия высококачественных данных, а также экспертизы в области моделирования. Именно поэтому на сегодняшний день количество банков, чьи модели одобрены Банком России, можно пересчитать по пальцам одной руки", — поясняет Надежда Пискунова, начальник управления методологии кредитных и операционных рисков ОТП Банка.

По данным Банка России, к настоящему времени подобные разрешения получили всего шесть банков, включая три системно значимых.

Собственная модель "ОТП Банка" будет применяться при предоставлении необеспеченных потребительских кредитов с максимальной суммой до 2 млн рублей. "Модель позволяет точнее оценить платежеспособность клиента, а значит, не закладывать никаких оценок на непредвиденный кредитный риск. В результате клиенты с низкой и средней долговой нагрузкой смогут получить кредит по более выгодной ставке. Если же модель покажет высокую закредитованность заемщика, это повод и банку, и клиенту еще раз взвесить все возможные риски и оценить, стоит ли брать кредит именно на такую сумму", — добавляет Надежда Пискунова.