В Самаре приостановили работу незаконно размещенной АЗС

Прокуратура Железнодорожного района Самары проверила публикацию в интернете и обнаружила незаконную АЗС.

Так, у участка около № 82а на ул. Партизанской был разрешенный вид использования — "Магазины". Однако помимо магазина там были еще и топливораздаточные колонки. Индивидуальный предприниматель разместил там единый комплекс по продаже топлива.

В отношении бизнесмена возбудили административное дело по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ ("Использование земельного участка не по целевому назначению"). В итоге его оштрафовали на 1% кадастровой стоимости участка — более 60 тыс. руб., а АЗС приостановила деятельность.