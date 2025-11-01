16+
Общество

В Самаре приостановили работу незаконно размещенной АЗС

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратура Железнодорожного района Самары проверила публикацию в интернете и обнаружила незаконную АЗС.

Фото: Прокуратура Самарской области

Так, у участка около № 82а на ул. Партизанской был разрешенный вид использования — "Магазины". Однако помимо магазина там были еще и топливораздаточные колонки. Индивидуальный предприниматель разместил там единый комплекс по продаже топлива.

В отношении бизнесмена возбудили административное дело по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ ("Использование земельного участка не по целевому назначению"). В итоге его оштрафовали на 1% кадастровой стоимости участка — более 60 тыс. руб., а АЗС приостановила деятельность.

