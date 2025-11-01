16+
Общество

Авито Авто: спрос на премиальные автомобили из Китая вырос на 70% в Самарской области

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Эксперты Авито Авто проанализировали спрос(1) и средние цены(2) новых автомобилей премиальных марок из Китая, представленных на платформе в третьем квартале 2025 г. в Самарской области. Оказалось, что с начала года они стали незначительно доступнее, а спрос на них вырос на 69,8%.

По данным Авито Авто, в третьем квартале 2025 года средняя цена новых премиальных автомобилей, продаваемых на платформе, снизилась до 4,94 млн рублей. Это на 3,1% дешевле, чем в январе–марте. При этом некоторые авто стали еще доступнее: Hongqi HS5 (-22%, 3,19 млн руб.). 

Премиальные китайские автомобили пользуются высоким спросом. Самыми популярными стали представители марок Tank, Hongqi и EXEED. Среди моделей наиболее востребованными оказались Tank 300, Hongqi HS5 и Tank 500.

По сравнению с первым кварталом 2025 года заметно востребованнее стали машины марки EXEED (+36%), а среди моделей — Hongqi HS5 (+58,8%). 

"Снижение средних цен на премиальные китайские автомобили в том числе связано с изменением структуры рынка в России, произошедшей за последнее время. Мы видим смещение в сторону более доступных моделей: в третьем квартале 2025 года доля машин в ценовом диапазоне 2–3 млн рублей выросла на треть. Покупатели нередко выбирают начальные и средние комплектации, потому что уже "в базе" многие современные модели хорошо оснащены, а производители и дилеры, в свою очередь, подстраиваются под потребительские предпочтения. При этом некоторые компании в этом году снизили и рекомендованные розничные цены, например, Hongqi в конце февраля официально пересмотрел прайсы всего модельного ряда. На фоне широкого ассортимента моделей и увеличения выбора за счет такой динамики цен потребителям бывает непросто ориентироваться в многообразии опций, тем более если речь идет о китайских авто, отличающихся большим количеством инновационных решений. Поэтому многие покупатели доверяют подбор автомобиля профессионалам: например, персональные менеджеры сервиса Селект бесплатно помогают найти машину, идеально соответствующую запросу, — что особенно актуально в условиях быстро меняющегося рынка", — комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.

1 - Спрос – количество просмотров телефона продавца и чатов в каждом объявлении.
2 - Динамика средней цены зависит не только от изменения стоимости конкретной модели, но и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных транспортных средств конкретной марки, тем ниже и их средняя цена.

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

