Авито Авто: спрос на премиальные автомобили из Китая вырос на 70% в Самарской области

Эксперты Авито Авто проанализировали спрос(1) и средние цены(2) новых автомобилей премиальных марок из Китая, представленных на платформе в третьем квартале 2025 г. в Самарской области. Оказалось, что с начала года они стали незначительно доступнее, а спрос на них вырос на 69,8%.

По данным Авито Авто, в третьем квартале 2025 года средняя цена новых премиальных автомобилей, продаваемых на платформе, снизилась до 4,94 млн рублей. Это на 3,1% дешевле, чем в январе–марте. При этом некоторые авто стали еще доступнее: Hongqi HS5 (-22%, 3,19 млн руб.).

Премиальные китайские автомобили пользуются высоким спросом. Самыми популярными стали представители марок Tank, Hongqi и EXEED. Среди моделей наиболее востребованными оказались Tank 300, Hongqi HS5 и Tank 500.

По сравнению с первым кварталом 2025 года заметно востребованнее стали машины марки EXEED (+36%), а среди моделей — Hongqi HS5 (+58,8%).

"Снижение средних цен на премиальные китайские автомобили в том числе связано с изменением структуры рынка в России, произошедшей за последнее время. Мы видим смещение в сторону более доступных моделей: в третьем квартале 2025 года доля машин в ценовом диапазоне 2–3 млн рублей выросла на треть. Покупатели нередко выбирают начальные и средние комплектации, потому что уже "в базе" многие современные модели хорошо оснащены, а производители и дилеры, в свою очередь, подстраиваются под потребительские предпочтения. При этом некоторые компании в этом году снизили и рекомендованные розничные цены, например, Hongqi в конце февраля официально пересмотрел прайсы всего модельного ряда. На фоне широкого ассортимента моделей и увеличения выбора за счет такой динамики цен потребителям бывает непросто ориентироваться в многообразии опций, тем более если речь идет о китайских авто, отличающихся большим количеством инновационных решений. Поэтому многие покупатели доверяют подбор автомобиля профессионалам: например, персональные менеджеры сервиса Селект бесплатно помогают найти машину, идеально соответствующую запросу, — что особенно актуально в условиях быстро меняющегося рынка", — комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.