В дни форума "Россия - спортивная держава" в Самаре ограничат движение грузовиков

В дни форума "Россия - спортивная держава" в Самаре будут введены временные ограничения для движения грузового транспорта с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны, а также транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов (взрывоопасные, радиоактивные и отравляющие вещества, вооружение, боеприпасы), сообщает городской департамент транспорта.
Ограничения будут действовать с 4 по 7 ноября на всей территории областной столицы.
Действие ограничений не распространяется на транспорт оперативных и экстренных служб, коммунальных и аварийных служб, транспорт для оказания ритуальных услуг и транспорт почтовой связи, а также технику, задействованную в ликвидации чрезвычайных ситуаций, дорожных и аварийно-восстановительных работах, и транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.
Для обеспечения бесперебойного снабжения города доставка продуктов питания и моторного топлива (бензин, дизельное топливо, газомоторное топливо) будет разрешена в ночное время: с 00:00 до 06:00 4, 5, 6 и 7 ноября.
Перевозчикам необходимо иметь при себе путевой лист с указанием соответствующего маршрута.
Грузоперевозчикам и логистическим компаниям рекомендуют заранее скорректировать маршруты и графики движения на указанный период.
Напомним, в дни форума в Самаре также будет ограничено движение по 11 дорогам, а пассажирский транспорт поедет по измененным маршрутам.
Последние комментарии
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно