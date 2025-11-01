В дни форума "Россия - спортивная держава" в Самаре ограничат движение грузовиков

В дни форума "Россия - спортивная держава" в Самаре будут введены временные ограничения для движения грузового транспорта с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны, а также транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов (взрывоопасные, радиоактивные и отравляющие вещества, вооружение, боеприпасы), сообщает городской департамент транспорта.

Ограничения будут действовать с 4 по 7 ноября на всей территории областной столицы.

Действие ограничений не распространяется на транспорт оперативных и экстренных служб, коммунальных и аварийных служб, транспорт для оказания ритуальных услуг и транспорт почтовой связи, а также технику, задействованную в ликвидации чрезвычайных ситуаций, дорожных и аварийно-восстановительных работах, и транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.

Для обеспечения бесперебойного снабжения города доставка продуктов питания и моторного топлива (бензин, дизельное топливо, газомоторное топливо) будет разрешена в ночное время: с 00:00 до 06:00 4, 5, 6 и 7 ноября.

Перевозчикам необходимо иметь при себе путевой лист с указанием соответствующего маршрута.

Грузоперевозчикам и логистическим компаниям рекомендуют заранее скорректировать маршруты и графики движения на указанный период.

Напомним, в дни форума в Самаре также будет ограничено движение по 11 дорогам, а пассажирский транспорт поедет по измененным маршрутам.