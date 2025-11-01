16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В дни форума "Россия - спортивная держава" в Самаре ограничат движение грузовиков В Самарской области благодаря проекту "Вызов" более 15% детей вернулись в семьи В Самарской области на три дня изменится маршрут электрички "Ласточка" Авито Авто: спрос на премиальные автомобили из Китая вырос на 70% в Самарской области Стала известна стоимость проезда на новых автобусных маршрутах до аэропорта Курумоч

Общество

В дни форума "Россия - спортивная держава" в Самаре ограничат движение грузовиков

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 116
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В дни форума "Россия - спортивная держава" в Самаре будут введены временные ограничения для движения грузового транспорта с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны, а также транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов (взрывоопасные, радиоактивные и отравляющие вещества, вооружение, боеприпасы), сообщает городской департамент транспорта.

Ограничения будут действовать с 4 по 7 ноября на всей территории областной столицы.

Действие ограничений не распространяется на транспорт оперативных и экстренных служб, коммунальных и аварийных служб, транспорт для оказания ритуальных услуг и транспорт почтовой связи, а также технику, задействованную в ликвидации чрезвычайных ситуаций, дорожных и аварийно-восстановительных работах, и транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.

Для обеспечения бесперебойного снабжения города доставка продуктов питания и моторного топлива (бензин, дизельное топливо, газомоторное топливо) будет разрешена в ночное время: с 00:00 до 06:00  4, 5, 6 и 7 ноября.

Перевозчикам необходимо иметь при себе путевой лист с указанием соответствующего маршрута.

Грузоперевозчикам и логистическим компаниям рекомендуют заранее скорректировать маршруты и графики движения на указанный период.

Напомним, в дни форума в Самаре также будет ограничено движение по 11 дорогам, а пассажирский транспорт поедет по измененным маршрутам.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30