В Самаре разработан единый дизайн-код уличных торговых объектов

В Самаре разработан проект дизайн-кода нестационарных торговых объектов, сообщает мэрия города. Он включает правила расположения уличных киосков и павильонов, в том числе для сезонной торговли, вдоль тротуаров и на перекрестках, определяет их габариты, варианты оформления фасадов и информационных конструкций, а также возможные элементы благоустройства прилегающей территории.

"Важно, что предприниматели Самары понимают: дизайн-код - это не про ограничения, а про поддержку их бизнеса. Единые требования к цветовому оформлению, габаритам и расположению торговых объектов позволят привести их к единообразию, не исключая при этом использование фирменного стиля. Кроме того, упрощается взаимодействие с городскими службами: предприниматель получает понятный алгоритм - что можно, что нельзя, какие нужны документы и так далее. Важно создать комфортную и эстетичную городскую среду для жителей и гостей Самары", - сказал глава города Самара Иван Носков.

Далее проект дизайн-кода уличных торговых объектов пройдет обсуждение с предпринимательским сообществом Самары и депутатами городской Думы. После утверждения дизайн-кода все существующие объекты должны быть приведены в соответствие с требованиями в течение года. За нарушения указанных норм, напомним, предлагается ввести прозрачную систему штрафов: физические лица - штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб., должностные лица - от 25 тыс. до 50 тыс. руб., юридические лица - от 50 тыс. до 75 тыс. рублей.