Администрация Отрадного заплатит за нападение бездомной собаки

В Отрадном суд рассмотрел иск прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда за нападение бездомного животного. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В марте 2025 г. бродячая собака напала на мальчика. Ребенок получил травму.
В связи с этим надзорное ведомство подало в суд иск о взыскании с администрации города компенсации морального вреда. Суд согласился с доводами и обязал чиновников выплатить пострадавшему 25 тыс. рублей.
Последние комментарии
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
