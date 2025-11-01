Администрация Отрадного заплатит за нападение бездомной собаки

В Отрадном суд рассмотрел иск прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда за нападение бездомного животного. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В марте 2025 г. бродячая собака напала на мальчика. Ребенок получил травму.

В связи с этим надзорное ведомство подало в суд иск о взыскании с администрации города компенсации морального вреда. Суд согласился с доводами и обязал чиновников выплатить пострадавшему 25 тыс. рублей.