В Новокуйбышевске открыли памятную доску почетному гражданину города Николаю Ракову

В Новокуйбышевске на доме № 9 по улице Миронова состоялось торжественное открытие памятной доски заслуженному врачу Российской Федерации, почетному гражданину города Новокуйбышевска Николаю Ракову. Памятную доску установили по инициативе Совета почетных граждан города на доме, где много лет прожил известный врач.

О враче-хирурге с большой буквы на открытии вспоминали многочисленные благодарные пациенты, коллеги-медицинские работники, и действующие и те, кто уже давно находится на заслуженном отдыхе, почетные граждане города. Теплые и искренние слова звучали в адрес человека, которого знал весь город. Врача, спасшего от смерти сотни тяжело больных пациентов. Хирурга, впервые в городе выполнившего многие сложные операции.

"Образец принципиальности, преданности профессии. Его принципы были основаны на знании предмета", — так говорят о легенде новокуйбышевский хирургии.

Николай Васильевич родился в селе Волчанка Красноармейского района Куйбышевской области. В 1959 году окончил Куйбышевский государственный медицинский институт им. Д. И. Ульянова. Работал сначала в Чапаевске, затем в Новокуйбышевске. Трудовую деятельность начал с 1960 года заведующим отделения переливания крови МСЧ НПЗ. С 1962 года работал врачом-хирургом и анестезиологом.

Молодой врач работал рядом с опытными хирургами из военных госпиталей, у них перенимал опыт операций и лечения. В 1968 году на городской конференции хирургов Николай Раков был избран и утвержден Главным хирургом города Новокуйбышевска и оставался им на протяжении 30 лет. Также 30 лет заведовал хирургическим отделением № 1 Новокуйбышевской больницы. Удостоен званий "Заслуженный врач РСФСР", "Почетный гражданин города Новокуйбышевска".

Любимыми хобби врача-хирурга были шахматы, чтение. А еще он был активным футбольным фанатом команды "Крылья советов", пропагандируя на протяжении всех своих лет простой и точный постулат: в здоровом теле — здоровый дух.

Супруги Раковы воспитали дочь и сына. Дочь Наталья по примеру родителей-медицинских работников тоже пошла в медицину. Наталья Якимова — врач-кардиолог поликлинического отделения № 1 Новокуйбышевской больницы.