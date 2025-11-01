16+
Более 100 каштанов высадили вдоль Московского шоссе и ул. Ново-Садовой в рамках осеннего озеленения

Общество

Более 100 каштанов высадили вдоль Московского шоссе и ул. Ново-Садовой в рамках осеннего озеленения

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
АО "Агентство по содержанию автомобильных дорог" завершило осенний этап озеленения ключевых магистралей Самары. В рамках государственного контракта с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области на Московском шоссе и ул. Ново-Садовой высажено 100 новых деревьев. Для посадки выбраны крепкие саженцы каштана с закрытой корневой системой — это повышает приживаемость растений в городских условиях.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Осенний период выбран для посадки неслучайно: до наступления устойчивых морозов саженцы успевают укорениться, что создает благоприятные условия для их активного развития в следующем сезоне. Помимо новых посадок, подрядчик исполнил гарантийные обязательства — дополнительно заменены 17 деревьев, не прижившихся во время предыдущих кампаний по озеленению.

"Приведение в порядок дорожной сети — это комплексная задача, которая включает не только ремонт проезжей части, но и создание комфортной городской среды. Озеленение и качественное дорожное полотно — две составляющие одного целого. Эта работа будет продолжена в следующем году в соответствии с утвержденным графиком", — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Вопросы комплексного благоустройства, включая озеленение городских территорий, находятся на особом контроле Губернатора Самарской области. В понедельник, 4 ноября, на оперативном совещании в региональном правительстве Вячеслав Федорищев отдельно остановился на проблемах содержания зеленых насаждений. Глава региона отметил необходимость строгого соблюдения единых стандартов при проведении работ.

"Я поручал разработать регламенты по благоустройству в городах. Необходимо их утвердить в кратчайшие сроки. Отсутствие регламентов означает вольную трактовку того, что можно и что нельзя", — заявил Вячеслав Федорищев.

Работы по озеленению дополняют масштабную программу по развитию дорожной инфраструктуры региона. До конца 2025 года в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" планируется привести в нормативное состояние более 200 км дорог регионального значения и улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти. Также дорожники обновляют искусственные сооружения в составе областных трасс, что позволяет обеспечить безопасность движения на ключевых транспортных направлениях.

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

