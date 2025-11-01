На форуме "Россия — спортивная держава" расскажут, зачем чемпионам получать образование

Участники XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", который состоится с 5 по 7 ноября в Самаре, проведут сессию, посвященную вопросам будущего профессиональных спортсменов после завершения карьеры.

Форум проводится в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ и правительства Самарской области.

Переход из спорта в конкурентную экономическую среду — сложнейший вызов для любого атлета. Как завершить этот этап безболезненно и выйти на новую профессиональную траекторию? Этот вопрос обсудят на деловой сессии "Готовим лидеров: от медалей к спортивному менеджменту".

В соответствии со статистикой, почти половина действующих спортсменов не имеют четкого плана после ухода из спорта, при том что пик профессиональной карьеры во многих видах скоротечен. Две трети атлетов не считают недостаток образования фактором, способным помешать трудоустройству в жизни после спорта.

"Выдающиеся достижения на международной арене не гарантируют спортсменам успешной интеграции в новые профессиональные сферы. Наилучшим способом позаботиться о своем будущем является получение знаний параллельно или сразу после завершения спортивной карьеры. Более 380 олимпийских и паралимпийских чемпионов, призеров чемпионатов мира и Европы прошли обучение в РМОУ на гранты Фонда поддержки олимпийцев России при поддержке Министерства спорта России и ОКР. Они молоды, энергичны и знают спорт изнутри: вкупе с современными управленческими компетенциями спортсмены должны стать желанными кадрами для любой организации сферы спорта", — отметил ректор РМОУ академик РАО, профессор Лев Белоусов.

В рамках деловой дискуссии участники обсудят ключевые вопросы будущего профессиональных атлетов, а именно: как сделать завершение спортивной карьеры началом жизни в новом качестве, как вовлечь спортсменов в разработку профильных образовательных программ и какую роль могут сыграть образовательные организации.

Участие в дискуссии примут ректор РМОУ академик РАО, профессор Лев Белоусов, проректор по развитию МГИМО Артем Мальгин, заместитель председателя правительства Калининградской области — министр спорта Калининградской области; пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, выпускница РМОУ Наталья Ищенко, призер Олимпийских игр, и. о. заместителя председателя правительства Ставропольского края, выпускник РМОУ Иван Нифонтов, министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко, генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России и директор по внешней социальной политике и спорту АО "ОХК "Уралхим" Радмир Габдуллин и руководитель проекта "Игры будущего" Игорь Столяров.

Диалог коснется также таких тем, как эффективность взаимодействия между вузами и спортивными организациями, интеграция спортсменов в фиджитал-движение и поддержка экосистемы "второй карьеры" со стороны бизнеса.

Подробную информацию о мероприятиях XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" можно найти на официальном сайте форума.