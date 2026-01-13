К выходным в Самарскую область придут крещенские морозы

По информации специалистов Приволжского УГМС, до середины текущей недели в Самарской области сохранится умеренно морозная погода, но к выходным столбик термометра местами опустится до -20°С.

"До середины текущей недели в регионе под влиянием циклонического поля с фронтальными разделами сохранится умеренно морозная погода со снегом различной интенсивности. В дальнейшем, с ростом атмосферного давления, осадки прекратятся, а температурный фон начнет интенсивно понижаться, и к выходным минимальные температуры воздуха местами опустятся до -20°С", - отмечается в сообщении.

Во вторник, 13 января, в Самаре облачно, местами небольшой снег. Ветер восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха -3…-5°C.

В среду, 14 января, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха и днем, и ночью составит -5…-10°C.

15 числа облачная погода сохранится, существенных осадков не ожидается. Ветер восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха будет понижаться, ночью она составит -9…-14°C, днем -7…-12°C.

В ночь на пятницу, 16 января, столбик термометра опустится местами по Самарской области до -16…-21°C. Днем температура воздуха составит -12…-17°C. Такую же погоду синоптики прогнозируют и в субботу, 17 января.