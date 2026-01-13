16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре временно приостановили работу зимней переправы Самара - Рождествено Общедомовые чаты в национальном мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД Ветеранов СВО обучат основам бизнеса на втором потоке программы "СВОе Дело. Самарская область" В 2026 году в Самарской области проведут работы по семи объектам для экологической реабилитации акваторий и защиты от подтоплений В Тольяттинской городской клинической больнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ

Общество

ГТРК "Самара" проводит второй Всероссийский медиаконкурс "Русский космос"

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 238
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В год 65-летия первого полета человека в космос филиал главного медиахолдинга страны - ГТРК "Самара" - проводит второй Всероссийский медиаконкурс "Русский космос".

Космические полеты стали возможны благодаря труду и таланту тысяч инженеров и рабочих по всей стране, но именно в Куйбышеве была создана ракета, открывшая человечеству путь в космическое пространство.

Сегодня космос вновь становится мощным объединяющим фактором развития.

Конкурс пройдет с января по май 2026 года и станет масштабной профессиональной площадкой для журналистов, медиакоманд и авторов со всей страны.

Его цель - сохранить и популяризировать историю отечественной космонавтики, подчеркнуть преемственность поколений и особую роль регионов (прежде всего Самарской области) в развитии космической отрасли.

Учредители конкурса - ВГТРК, госкорпорация "Роскосмос" при поддержке правительства Самарской области и администрация г.о. Самара.

ГТРК будет регулярно рассказывать о ходе подготовки конкурса, его этапах и ключевых событиях. Следить за публикациями можно на сайте tvsamara.ru и в телеграм-канале - впереди важные даты, новые смыслы и большая космическая история!

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1