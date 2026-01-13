В год 65-летия первого полета человека в космос филиал главного медиахолдинга страны - ГТРК "Самара" - проводит второй Всероссийский медиаконкурс "Русский космос".
Космические полеты стали возможны благодаря труду и таланту тысяч инженеров и рабочих по всей стране, но именно в Куйбышеве была создана ракета, открывшая человечеству путь в космическое пространство.
Сегодня космос вновь становится мощным объединяющим фактором развития.
Конкурс пройдет с января по май 2026 года и станет масштабной профессиональной площадкой для журналистов, медиакоманд и авторов со всей страны.
Его цель - сохранить и популяризировать историю отечественной космонавтики, подчеркнуть преемственность поколений и особую роль регионов (прежде всего Самарской области) в развитии космической отрасли.
Учредители конкурса - ВГТРК, госкорпорация "Роскосмос" при поддержке правительства Самарской области и администрация г.о. Самара.
ГТРК будет регулярно рассказывать о ходе подготовки конкурса, его этапах и ключевых событиях. Следить за публикациями можно на сайте tvsamara.ru и в телеграм-канале - впереди важные даты, новые смыслы и большая космическая история!
