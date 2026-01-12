Прощание с самарским фотографом и военкором Олегом Ракшиным состоится 14 января

В среду, 14 января, с 11:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона (ул. Шостаковича, 7) состоится прощание с военным фотографом, режиссером, автором и соавтором проектов "Лица Армии", "Хроника войны" и "Жены Героев", Георгиевским кавалером, членом Союза "ВИК "Бессмертные гусары" гвардии старшиной Александрийской бригады "Черные Гусары" Олегом Ракшиным.
Напомним, 26 декабря Олег Ракшин скончался от полученных при выполнении боевого задания ранений.
Он ушел добровольцем на СВО в апреле 2023 года. По решению командира Олег стал военным корреспондентом. Вместе со своей супругой Галиной Щерба он вел телеграм-канал "Черные гусары", в котором публикуются фото с фронта и истории о наших военных. Также Олег и Галина реализовали фотопроект "Лица армии".
