В Самаре приостановлена работа отделений МФЦ

В Самаре временно приостановили работу отделений МФЦ, сообщает мэрия города.

"По техническим причинам работа центров государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара "МФЦ" временно приостановлена. Специалисты уже работают над их устранением", - говорится в сообщении.