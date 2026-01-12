В Самаре приостановлена работа отделений МФЦ

В Самаре временно приостановили работу отделений МФЦ, сообщает мэрия города.
"По техническим причинам работа центров государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара "МФЦ" временно приостановлена. Специалисты уже работают над их устранением", - говорится в сообщении.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.