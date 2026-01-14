В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 г. пройдут профилактические работы

В 1 квартале 2026 года на мощных объектах телерадиовещания Самарской области (РТС, РТПС) запланирована квартальная профилактика, требующая временного отключения теле- и радиопередающего оборудования цифрового эфирного телевидения, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций, телеканала "Губерния", аналоговых радиоканалов "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ", "Губерния".

Даты и время отключений согласованы с руководством теле- и радиоканалов. Об этом сообщает филиал РТРС "Самарский областной радиотелевизионный передающий центр".

Перерывы в телерадиовещании запланированы с 8:00 до 17:00 в указанные даты:

15 января - на РТС Сергиевск - 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, а также телеканала "Самарское губернское телевидение", радиоканалов "Радио России" и "Самарское губернское радио" в аналоговом формате;

19 января - на РТС Самара (в зоне охвата г.о. Новокуйбышевск) - 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения;

21 января - на РТПС Жигулевск (в зоне охвата г.о. Тольятти и часть н.п. Ставропольского района) - 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, а также радиоканалов "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ" и "Самарское губернское радио" в аналоговом формате;

26 января - на РТПС Самара-Гагарин - радиоканала "Вести ФМ" в аналоговом формате;

28 января - на РТС Сызрань - 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, а также радиоканалов "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ" и "Самарское губернское радио" в аналоговом формате;

3 февраля - на РТС Самара-Арена - радиоканалов "Радио России" и "Маяк" в аналоговом формате;

5 февраля - на РТС Большая Глушица - 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, а также телеканала "Самарское губернское телевидение", радиоканалов "Радио России" и "Самарское губернское радио" в аналоговом формате.

По причине проведения профилактических работ на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС) 26 января с 08:00 часов до 17:00 планируются остановка трансляции телевизионного канала "Самарское губернское телевидение" и радиоканала "Самарское губернское радио" на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области.