Общество

Подведены итоги муниципального этапа акции "Народное признание"

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Подведены итоги общественного голосования на муниципальном этапе XVII областной общественной акции "Народное признание". В этом году в номинациях, охватывающих различные сферы жизни — от образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта до общественно-волонтерской деятельности и защиты Родины — было выдвинуто 675 кандидатов. Все участники, прошедшие предварительный отбор, являются профессионалами своего дела, служат примером для земляков.

Лидерами по количеству заявок стали городские округа Самара — 110 заявок и Тольятти — 60. Среди районов наибольшее количество кандидатов заявили Волжский и Хворостянский районы, 59 и 49  заявок соответственно.

По итогам общественного голосования за победителей муниципального этапа акции было определено 203 конкурсанта по номинациям:

  • "Признание и Уважение" — 47 человек;
  • "Память и Слава" — 40 человек;
  • "Наследники Победы" — 40 человек;
  • "Мы Вместе" — 41 человек;
  • "Герои нашего времени" — 35 человек.

Далее члены Общественного совета областной общественной акции "Народное признание" выберут в каждой номинации по 5 номинантов для прохождения в финальный этап акции. В финале победителей по традиции будут определять жители нашей области путем общественного голосования, которое начнется 15 ноября.

Подробная информация о номинантах, датах и способах голосования будет опубликована дополнительно на сайте Правительства Самарской области и газете "Волжская коммуна".

Напомним, областная общественная акция "Народное признание" — это один из самых массовых общественных проектов Самарской области, проводимый при поддержке Правительства Самарской области. Ежегодно акция охватывает все муниципалитеты Самарской области. Уникальность проекта заключается в том, что победителей выбирают жители региона в рамках финального этапа акции — общественного голосования.  

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

